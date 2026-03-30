Avere vent’anni, se sulla carta di identità sei Andrea Kimi Antonelli, coincide con un nuovo record e il divieto di consumare alcol anche se hai appena vinto a Suzuka il secondo Gp della stagione e incominci ad assaporare il gusto dolceamaro della vetta della classifica Mondiale. Kimi è il più giovane della storia in testa alla F1, dopo aver centrato la pole a meno di 20 anni (altro primato). Sarebbe già atterrato a Bologna, stando a quel che riferiscono i take di agenzia e il Resto del Carlino, ma sarebbe passato da un’uscita secondaria per evitare la folla.
- Andrea Kimi Antonelli non ha l'età per alcol
- A Suzuka papà Marco Antonelli
- Il rientro in Italia da mamma Veronica
- Il silenzio dell'ex fidanzata
Andrea Kimi Antonelli non ha l’età per alcol
Insomma, un piccolo imbarazzo c’è stato. Dopo la vittoria a Suzuka, la prima di un italiano dopo Patrese nel 1992, l’assenza della bottiglia di champagne, come avevano invece Oscar Piastri e Charles Leclerc, aveva destato non pochi interrogativi legati alla cerimonia di premiazione. Ma presto, detto.
In Giappone l’età legale per consumare alcolici (e fumare) è 20 anni che Kimi compirà il 25 agosto prossimo e quindi risolto il mistero buffo su champagne, video postato sui social e quel che ne viene. Adesso si attende il rientro a Casalecchio, dove lo attendono mamma Veronica e la sorellina.
A Suzuka papà Marco Antonelli
Come già avvenuto (e la scaramanzia conta, stando alla situazione fotocopia), ad accompagnare Kimi Antonelli c’era papà Marco, ex pilota e a imprenditore nel mondo dei motori, che ha assistito all’impresa eccezionale del figlio mentre la moglie e la figlia più piccola erano in Italia, nella loro Emilia.
Papà Marco ieri era in Giappone con Andy, come viene chiamato in famiglia il pilota Mercedes, mentre Veronica e Maggie guadavano la gara in tv. L’ultimo post ritrae Antonelli con la coppa e seduto assopito, pronto a ricaricarsi per il viaggio di ritorno.
Il rientro in Italia da mamma Veronica
Ad attenderlo le tagliatelle o forse una buona alterativa come tortellini o lasagna, per festeggiare il raddoppio che ha riportato entusiasmo in Italia.
ma quando tornerà Kimi a Bologna? Non lo sappiamo con esattezza, ma c’è chi spera a Bologna di vederlo sugli spalti per la Virtus Arena. Perché Kimi è tifosissimo ma è anche una questione di brand: Antonelli è un simbolo, al pari di Sinner, dello sport azzurro che riesce, vince e guadagna credibilità e pubblico.
Il silenzio dell’ex fidanzata
Ormai è un protagonista sui special, come dei contratti commerciali. L’unica a evitare alcun accenno o complimento è giunto, via social, dalla sua ex fidanzata, silente. Almeno sui social.
Inevitabile l’aggancio, considerato che poche ore fa Kimi ha vinto in Giappone, mentre l’ultimo post di Eliska è un contenuto in cui neanche velatamente si fa cenno a ciò accaduto in F1. Eppure da ben 74 anni, un pilota italiano non vinceva due Gran Premi consecutivi.