Secondo le ultime voci è in atto un vero e proprio terremoto in F1 che porterebbe Lambiase dalla Red Bull alla McLaren al posto di Andrea Stella che sarebbe libero di tornare alla Ferrari per il ruolo di team principal in luogo di Vassaeur

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La notizia doppia che scuote il mondo della F1 in letargo durante la sosta. Nuovo giro di valzer dei team principal all’orizzonte. Secondo gli ultimi rumors, Giampiero Lambiase dovrebbe lasciare a breve la Red Bull e il capezzale radio di Max Verstappen per unirsi alla McLaren diventandone addirittura TP. A quel punto Andrea Stella sarebbe libero. Libero di tornare alla Ferrari e prendere il posto di Frederic Vasseur. Uno scenario da paura che un perchè.

Da quando Lambiase sarà un uomo McLaren

La notiziona della giornata che rischia di sconquassare il mondo della F1 l’ha lanciata il giornale olandese De Limburger. L’ingegnere storico della Red Bull, da sempre al fianco di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase lascerà Milton Keys nel 2027 dopo 13 anni di onorata e vincente carriera.

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In passato, soprattutto lo scorso anno il suo nome era stato associato a diversi team di F1, soprattutto Aston Martin per riformare una sorta di asse in stile Red Bull con Newey e lo stesso Verstappen. Ora il destino di Lambiase è la McLaren che avrebbe ottenuto la sua firma con un contratto di diversi milioni di euro.

Lambiase in McLaren libera Andrea Stella: ritorno in Ferrari

La scuderia di Woking è pronta a offrire a Lambiase un ruolo di rilievo, il più importante: team principal. Lambiase prenderebbe il posto, dopo il periodo di gardening previsto dai regolamenti, di Andrea Stella alla guida della McLaren.

Che fine farà Stella? Secondo quanto riferito da un altro giornalista olandese, Erik van Haren, molto informato delle cose di casa Verstappen e di conseguenza di Red Bull, il clamoroso passaggio di Lambiase in McLaren libererebbe l’attuale tp di Woking, Andrea Stella che potrebbe fare il suo ritorno alla Ferrari dove prenderebbe le redini di Maranello al posto di Frederic Vasseur.

Il ritorno di Stella a Maranello, motivato pare anche da ragioni personali, avrebbe un valore importante anche di rivalsa per l’ingegnere italiano che potrebbe e riprendersi in rosso una sua personale rivincita rispetto ai bocconi amari mandati giù durante l’esperienza al fianco di Alonso, con due Mondiali sfiorati, specie quello del 2010 perso all’ultima gara in maniera alquanto beffarda per una strategia completamente sbagliata suggerita allo spagnolo.

Porte aperte Red Bull: da Marko a Horner quanti addii, tocca a Max?

Continua il momento non facile in casa Red Bull che negli ultimi anni ha visto andare via le sue figure più rappresentative e simboliche dei due cicli di vittoria, firmati prima da Vettel e poi da Verstappen. Lambiase sarebbe solo l’ultimo di una serie di addii a Milton Keys: Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Adrian Newey e recentemente Christian Horner ed Helmut Marko.

Ultimamente poi non si parla d’altro che dei mal di pancia di Verstappen per via dei nuovi regolamenti e di una monoposto Red Bull che non va proprio. La cui crisi sarebbe stata imputata all’attuale capo del progetto tecnico Pierre Wachè pure lui messo in discussione recentemente con pareri discordanti all’interno del team.