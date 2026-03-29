L'incidente di Oliver Bearman alla curva 13 del circuito di Suzuka ha stravolto la gara ma soprattutto creato ansia. Il britannico è andato a sbattere per evitare la Alpine di Franco Colapinto.

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Paura al giro 22 del Gran Premio del Giappone. La Haas di Oliver Bearman finisce a muro alla curva 13. Il pilota inglese per evitare la Alpine di Franco Colapinto, lento e leggermente spostatosi sull’esterno. Le immagini del giovane prodotto della Ferrari Driver Academy uscito zoppicante dalla sua monoposto hanno messo in ansia tutto il circus mentre la Safety Car ha stravolto la gara dando un grosso regalo a Kimi Antonelli.

Bearman a muro, ansia a Suzuka

Al 22° giro del Gran Premio del Giappone il colpo di scena che non ti aspetti e che non vorresti. L‘incidente di Oliver Bearman alla curva 13 del circuito di Suzuka ha stravolto la gara ma soprattutto creato ansia. Il britannico è andato a sbattere per evitare la Alpine di Franco Colapinto.

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Bearman ha perso il controllo della sua Haas alla curva 13 in un tratto con poco spazio di frenata. Probabilmente la Alpine di Colapinto era in recupero di energia, un piccolo scarto sulla sinistra con l’inglese che piombava a piena velocità ha fatto il resto. Ollie non è riuscito a evitare di andare sull’erba, da lì ha perso completamente il controllo della vettura e si è schiantato violentemente contro le barriere.

Bearman zoppicante, come sta

Bearman è uscito zoppicante dopo il botto della sua Haas contro le barriere. E si è subito seduto in sicurezza dietro le protezioni preso in cura dagli steward del circuito. Poco dopo è stato portato al centro medico per i controlli di rito.

L’inviata di Sky Sport, Mara Sangiorgio in collegamento dal Centro Medico del circuito di Suzuka ha rassicurato tutti sulle condizioni del pilota inglese: “50 G di decelerazione per l’impatto di Bearman, ma solo una contusione al ginocchio destro. Sospiro di sollievo”

Contemporaneamente il Team Haas ha diffuso un primo breve aggiornamento sulle condizioni di Bearman: “Ollie sta bene e non ha riportato fratture nell’incidente precedente”.