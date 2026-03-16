F1, Antonelli a Bologna: "Ho ringraziato Sinner per la dedica"

“Sono veramente contento di questa vittoria di aver riportato il tricolore sul gradino piu’ alto del podio, questo e’ un punto d’inizio spero di poter continuare cosi’, siamo sulla strada giusta, non sara’ facile”. Andrea Kimi Antonelli e’ atterrato in mattinata all’aeroporto Marconi di Bologna dopo aver vinto il gran premio di Formula Uno in Cina. Ha raccontato dei moltissimi messaggi ricevuti. “Sono stato sorpreso dalla dedica di Jannick Sinner dopo Indian Wells, l’ho apprezzato molto e’ stato molto carino, l’ho ringraziato”, ha detto. “Mi sono tolto un peso – ha proseguito – ma adesso c’e’ il prossimo step che e’ quello piu’ grande e piu’ difficile, ma sono sicuro che se faro’ tutto bene si potra’ raggiungere. Adesso mi godro’ questa vittoria e poi partiro’ per il Giappone”.