Gp Barcellona, Antonelli punzecchia Kim Kardashian sul towel-gate e frena sul titolo: “È presto. Mondiali? Tiferò Messi”

Kimi tiene i piedi per terra sul campionato e affida ai social una risposta da applausi sull'asciugamano "rubato" dalla compagna di Hamilton a Monaco: il video è virale

Dopo il tuffo nelle acque del porto del Principato, Kimi Antonelli è pronto a buttarsi a capofitto nel weekend spagnolo che lo vedrà difendere il primato sul Madring. Dopo aver posto fine in modo scherzoso al towel-gate esploso a Monaco con Kim Kardashian, da Barcellona il leader della generale predica calma sul titolo e si lascia andare a una confessione sui Mondiali di calcio al via nelle prossime ore.

Antonelli e la passione per Messi

Partendo proprio dai Mondiali in USA, Canada e Messico, nella conferenza programmata del media day di Barcellona, Antonelli si è schierato apertamente in favore di Leo Messi: “Purtroppo l’Italia non potrà vincere la Coppa del Mondo. Per chi farò il tifo? Sono un fan di Messi, anche se credo che le big daranno vita a una battaglia serrata. Vedremo che cosa succederà”, ha esordito Kimi, che poi sul “suo” di Mondiale ha voluto cancellare la sbornia di emozioni vissute a Montecarlo e ribadire a tutti la sua volontà di restare con i piedi ben saldi a terra.

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Kimi frena sul campionato

“Ora come ora non penso al campionato. So che c’è questa opportunità e so che voglio coglierla, ma so anche che non deve diventare un’ossessione. Non voglio guidare e pensare sempre a quello. La testa deve essere focalizzata sul processo su cui si sviluppa la stagione e sulla guida”, ha ammesso il pilota della Mercedes. “Monaco? È stato bello festeggiare in acqua, ma non voglio sapere che cosa c’era nel porto. So solo che è stato bello e mi ha reso felice”, ha spiegato con il sorriso.

A Barcellona per vincere

Testa, dunque, a Barcellona: “Non sarà facile, ma cercheremo di vincere. Sarà un fine settimana importante anche per capire il potenziale del pacchetto che abbiamo portato in Canada. Lì, però, c’erano condizioni particolari. Qui vedremo cosa potrà darci e quanto sono vicini gli altri. L’anno di esperienza mi permette di capire che cosa è buono e che cosa non lo è durante il weekend, e non solo. Tornare su una pista su cui ho già corso mi permette di riequilibrare le energie e di essere più conscio del mio potenziale”.

Aduo e momenti difficili

Sugli eventuali vantaggi apportati dall’ADUO, Kimi taglia corto: “Dovete chiedere alla Fia e al team, non conosco bene il tema e i parametri di assegnazione”. Decisamente più dettagliato il passaggio sul momento non felicissimo dell’anno passato: “Sono arrivato a dubitare di me stesso, ma mi ha aiutato a conoscermi meglio e a maturare come pilota e come persona. Sono grato a quella fase. Così come sono grato al team, che mi ha messo a disposizione una vettura incredibile. Ora dobbiamo restare concentrati sull’obiettivo…”.

L’asciugamano “rubato” da Kim Kardashian

Una piccola distrazione, però, Antonelli nelle ultime ore se l’è concessa ed è subito diventata virale. Parliamo del video che il pilota classe 2006 ha postato su social per provare a porre fine al cosiddetto towel-gate scoppiato al termine del Gp di Montecarlo con Kim Kardashian, immortalata mentre si appropria dell’asciugamano destinato al vincitore.

Il video virale di Antonelli

Molto probabilmente ignara del “valore” dell’asciugamano, Kim lo ha preso e lo ha utilizzato per tamponare il volto e gli occhiali dallo champagne fatto schizzare ovunque da Kimi, Lewis e Isack Hadjar durante i festeggiamenti sul podio. Le immagini sono subito diventate virali, scatenandole contro gli haters. Evidentemente, Hamilton deve delle lezioni di “galateo della F1” alla sua dolce metà, ma a spegnere il caso con un sorriso ci hanno pensato Antonelli e il team Mercedes, che sui propri profili Instagram ufficiali, coinvolgendo anche George Russell, si sono chiesti se qualcuno avesse poi visto l’asciugamano di Kimi.