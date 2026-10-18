In Texas può vincere il Mondiale, Antonelli è già ad Austin contando ore e giorni che lo separano dal primo match point mondiale mentre si sprecano i paragoni e Rosberg spara alto parlando di Schumacher

Il conto alla rovescia è già cominciato. Manca una settimana al Gran Premio di Austin che aprirà la lunga trasferta americana della F1. E manca poco al primo match point per il titolo che Antonelli avrà proprio in Texas. Dove Kimi è sbarcato in queste ore come dimostra lui stesso sui social mentre riceve la benedizione da parte di uno che sa come si vincono i mondiali, Nico Rosberg che addirittura scomoda il paragone con Michael Schumacher. La Mercedes però frena i facili entusiasmi.

Antonelli campione ad Austin se…: Kimi è già ad Austin

Tra sabato e domenica, a seconda dei fusi orari, Antonelli ha pubblicato tra le sue stories di Instagram una foto di Austin. Segno che Kimi è già in Texas dove da venerdì cominceranno le prove libere del Gran Premio che segnerà la prima di 4 tappe consecutive in territorio americano, Stati Uniti, Messico, Brasile e ancora USA. In una di queste 4 gare, il pilota della Mercedes potrà laurearsi campione del mondo di F1. Non un campione ma “il” campione più giovane della storia riportando il titolo in Italia dopo gli anni 50 con Farina e Ascari

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Instagram Antonelli

Dopo Singapore Antonelli ha 102 punti di vantaggio su George Russell. Mancano 6 gare alla fine della stagione (se confermate le due ultime trasferte di Qatar e Abu Dhabi sempre a rischio) e Kimi potrà chiudere i conti in Texas a patto di fare 24 punti in più del compagno di squadra. Questo significa che il pilota bolognese per festeggiare già il titolo domenica prossima dovrà vincere la corsa e sperare che Russell faccia 9°, 10° o finisca fuori dalla zona punti o ritirato.

Mercedes, Bradley Lord frena Kimi sul Mondiale

Antonelli campione del mondo già ad Austin è quindi difficile se non impossibile. Anche se di vittorie Kimi quest’anno ne ha fatte un bel po’ e la sfiga si è spesso impossessata del povero Russell specie nelle ultime due gare. Non è forse un caso che a spegnere qualsiasi entusiasmo sulla festa iridata già in Texas sia la stessa Mercedes per voce del vice team principal Bradley Lord che a NU Silver Arrows Radio Show ha detto: “Alla gente piace molto questo paragone tennistico dei ‘match point’ – le parole riportate da Formula Passion – eppure, credo che la probabilità che ciò accada davvero ad Austin sia all’incirca di 1 su 25. Perciò, direi di escludere questo argomento sia dalle domande che ci verranno poste sia dalle risposte che dovremo fornire”.

Rosberg: “Antonelli come Michael Schumacher”

Che sia Austin o Mexico City o Interlagos per il Mondiale ad Antonelli è solo questione di ‘dove e quando’. Ecco perchè Nico Rosberg elogia già quello che sarà il futuro campione del mondo e scatta il paragone alto, altissimo: “Antonelli è di livello mondiale e guida al livello di Michael Schumacher. È l’unico che è costantemente davanti. Dopo l’anno scorso, in cui ha avuto molti problemi, nessuno avrebbe pensato che avrebbe corso in modo così straordinario “, ha dichiarato il campione del mondo 2016 in un’intervista a Sky Deutchland”.