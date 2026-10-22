L'effetto di Antonelli sulla gente, lo storico fotografo di F1, Keith Sutton ha raccontato un incontro casuale con Kimi in un negozio di Austin mentre comprava cappelli da cowboy con la maglia di Senna

Conto alla rovescia agli sgoccioli per il Gran Premio di Austin. E soprattutto per quella che sarà la prima possibilità di Antonelli di vincere il Mondiale di F1. Ma ci sono storie che vanno al di là della vigilia di un week end così importante. E se nei giorni scorsi si è parlato tanto del rito propiziatorio di lavare la sua auto, a mano, al self service di San Marino, direttamente dal Texas ci arriva un’altra testimonianza della semplicità del futuro campione del mondo. Beccato a fare shopping in un negozio di cappelli da cowboy con la maglia di Senna da Keith Sutton che è stato in passato il fotografo ufficiale del compianto pilota brasiliano.

Antonelli fa shopping, l’incontro casuale con Keith Sutton

A raccontare l’episodio sulle proprie pagine social è stato Keith Sutton, una vera istituzione della F1, leggendario fotografo pluriapremiato del circus nonchè fondatore dell’agenzia omonima Sutton Images. Tra le altre cose anche fotografo ufficiale e addetto alle pubbliche relazioni di un giovanissimo Ayrton Senna all’inizio della sua carriera. Sutton era in compagnia di una sua amica ed è entrato in un negozio di Austin dove ha incontrato per caso Antonelli: “Non c’era nessuna persona della Mercedes, nessun uomo della sicurezza, solo Kimi che si godeva un po’ di shopping con un amico e provava diversi cappelli da cowboy!”

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Sutton, Antonelli e la maglia di Senna: “Mi ha reso felice”

Sutton racconta che l’amica ha chiesto gentilmente a Kimi una foto con lui e il pilota ha accettato con grande disponibilità, ancor di più contento quando ha visto e riconosciuto Keith che ha subito notato un particolare a lui molto caro: “Ciò che rende particolarmente speciale queste fotografie è la maglietta di Ayrton Senna che Kimi indossava – racconta ancora Sutton condividendo alcune di quelle foto – Come molti di voi sanno, sono stato il mio fotografo personale e manager di relazioni pubbliche dal 1981 al 1983, durante quei incredibili primi anni della sua carriera da pilota”.

Recentemente invocato da Piero Ferrari, Antonelli ha sempre detto di avere una grande ammirazione per Ayrton Senna pur non avendolo mai visto correre dal vivo essendo lui classe 2006 ed essendo purtroppo il brasiliano morto nel 1994 in quel maledetto incidente alla curva Tamburello di Imola. “Attraverso quel legame condiviso che ho sviluppato una bella amicizia con Kimi – aggiunge Sutton che si emoziona – Vedere casualmente questo talentoso giovane pilota fare shopping per cappelli da cowboy ad Austin e, con orgoglio, indossare una maglietta di Ayrton Senna, mi ha reso felice”.