Un doppio sorpasso negli ultimissimi giri, prima su Norris e poi su Hamilton, due campioni del mondo. Quel titolo che Antonelli può vincere già tra due settimane ad Austin. Incredibile ma vero, il prodigio di Bologna si è guadagnato a Singapore il primo match point per il campionato da giocare in Texas contro un Russell arrivato solo 9° dopo essere partito dal fondo.
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- Antonelli campione del mondo se: combinazioni, incognita Qatar-Abu Dhabi
- F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan
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La cronaca e il report del Gp Singapore
F1, classifica mondiale piloti dopo Singapore
- Kimi Antonelli – 340 punti
- George Russell – 238 punti
- Lewis Hamilton – 229 punti
- Max Verstappen – 221 punti
- Charles Leclerc – 215 punti
- Lando Norris – 201 punti
- Oscar Piastri – 138 punti
La classifica piloti completa
Antonelli campione del mondo se: combinazioni, incognita Qatar-Abu Dhabi
In classifica piloti, Antonelli vola a +102 punti di vantaggio su George Russell. Mancano 6 gare alla fine della stagione e Kimi potrà chiudere i conti già tra due settimane ad Austin (week end 23-25 ottobre). Il pilota bolognese però dovrà vincere la corsa e sperare che Russell faccia 9°, 10° o finisca fuori dalla zona punti o ritirato.
C’è anche una discriminante molto importante. Questo calcolo vale con il calendario attuale, con Qatar e Abu Dhabi confermati di recente da Domenicali. Ma se dovessero cancellare le due gare di Losail e Yas Marina e rimpiazzarle con la sola Imola, quindi una gara in meno da disputare, ad Antonelli basterebbe stare davanti a Russell o non perdere più di 2 punti per vincere il titolo.
Antonelli campione del mondo ad Austin se:
- Kimi vince e Russell arriva 9°
- Kimi vince e Russell arriva 10°
- Kimi vince e Russell finisce 11° o comunque fuori dai punti
- Kimi vince e Russell si ritira
F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan
- Mercedes – 578 punti
- Ferrari – 444 punti
- McLaren – 339 punti
- Red Bull – 332 punti
- Racing Bulls – 100 punti