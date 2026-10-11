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Antonelli campione del mondo ad Austin: classifica piloti e costruttori F1 ma c'è l'incognita Qatar e Abu Dhabi

Classifica piloti e costruttori F1 dopo Singapore: Kimi Antonelli ha 102 punti di vantaggio su Russell e può chiudere i conti già ad Austin tra due settimane, tutte le combinazioni e l'incognita Qatar-Abu Dhabi

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un doppio sorpasso negli ultimissimi giri, prima su Norris e poi su Hamilton, due campioni del mondo. Quel titolo che Antonelli può vincere già tra due settimane ad Austin. Incredibile ma vero, il prodigio di Bologna si è guadagnato a Singapore il primo match point per il campionato da giocare in Texas contro un Russell arrivato solo 9° dopo essere partito dal fondo.

La cronaca e il report del Gp Singapore

F1, classifica mondiale piloti dopo Singapore

  1. Kimi Antonelli – 340 punti
  2. George Russell – 238 punti
  3. Lewis Hamilton – 229 punti
  4. Max Verstappen – 221 punti
  5. Charles Leclerc – 215 punti
  6. Lando Norris – 201 punti
  7. Oscar Piastri – 138 punti

La classifica piloti completa

Antonelli campione del mondo se: combinazioni, incognita Qatar-Abu Dhabi

In classifica piloti, Antonelli vola a +102 punti di vantaggio su George Russell. Mancano 6 gare alla fine della stagione e Kimi potrà chiudere i conti già tra due settimane ad Austin (week end 23-25 ottobre). Il pilota bolognese però dovrà vincere la corsa e sperare che Russell faccia 9°, 10° o finisca fuori dalla zona punti o ritirato.

C’è anche una discriminante molto importante. Questo calcolo vale con il calendario attuale, con Qatar e Abu Dhabi confermati di recente da Domenicali. Ma se dovessero cancellare le due gare di Losail e Yas Marina e rimpiazzarle con la sola Imola, quindi una gara in meno da disputare, ad Antonelli basterebbe stare davanti a Russell o non perdere più di 2 punti per vincere il titolo.

Antonelli campione del mondo ad Austin se:

  • Kimi vince e Russell arriva 9°
  • Kimi vince e Russell arriva 10°
  • Kimi vince e Russell finisce 11° o comunque fuori dai punti
  • Kimi vince e Russell si ritira

F1, classifica costruttori 2026 post Azerbaijan

  1. Mercedes – 578 punti
  2. Ferrari – 444 punti
  3. McLaren – 339 punti
  4. Red Bull – 332 punti
  5. Racing Bulls – 100 punti

La classifica costruttori completa

Antonelli campione del mondo ad Austin: classifica piloti e costruttori F1 ma c'è l'incognita Qatar e Abu Dhabi Getty

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