Antonelli campione del mondo ad Austin: classifica piloti e costruttori F1 ma c'è l'incognita Qatar e Abu Dhabi

Classifica piloti e costruttori F1 dopo Singapore: Kimi Antonelli ha 102 punti di vantaggio su Russell e può chiudere i conti già ad Austin tra due settimane, tutte le combinazioni e l'incognita Qatar-Abu Dhabi

Luca Fusco Giornalista Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio