Mentre Antonelli conta i giorni e i punti che lo separano dalla vittoria del Mondiale di F1 continua a brillare la stellina di Niccolò Perico che a 11 anni ha vinto il titolo Karting a Viterbo e anche lui come Kimi è in orbita Mercedes e non Ferrari

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Piccoli fenomeni crescono o meglio dire, piccoli Antonelli crescono. C’è un ragazzino di 11 anni che è già campione ancor prima che lo sia Kimi che conta i giorni e soprattutto i punti che lo separano dal titolo che potrebbe arrivare ad Austin tra due settimane. Lui, il talento in erba, si chiama Niccolò Perico, ha messo in bacheca il titolo karting ed è l’erede a tutti gli effetti di Antonelli. Non solo perchè è italiano ma anche perchè Toto Wolff lo ha già preso sotto la sua ala protettiva alla Mercedes. Ed anche in questo caso, come è stato per Kimi, la Ferrari potrebbe essersi fatta sfuggire un futuro crack in F1.

Kimi celebra Singapore ma pensa ad “Antonelli campione ad Austin se…”

Ci ha messo un giorno in più del solito, da una parte il jet lag, dall’altra la fatica di una gara massacrante. Il post di Antonelli sul Gp di Singapore è arrivato di martedì con un messaggio di soddisfazione per un week end partito maluccio con tante difficoltà a far fruttare gli aggiornamenti sulla sua Mercedes ma finito alla grande con il podio conquistato dietro Verstappen e Leclerc ed un titolo sempre più vicino.

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“Dopo un inizio complicato del weekend – scrive Kimi – dove abbiamo dovuto lavorare super sodo per ottimizzare questo nuovo pacchetto. Sono super felice del passo che abbiamo fatto in gara. Felice con la gara anche, sono riuscito a mantenere un forte ritmo e a trovare più alla fine quando contava. Le temperature erano brutali e ho dovuto dare assolutamente tutto per spingere fino in fondo. Ci vediamo tutti in Austin”

Ecco, Austin. Antonelli lo lascia alla fine, prova a non pensarci se non per darsi la giusta carica e non abbassare la guardia. Ma impossibile non fare un pensierino alla possibilità matematica di chiudere i giochi già in Texas tra due settimane e diventare il nuovo campione del mondo di F1, a 20 anni, il più giovane della storia riportando il titolo in Italia. Insomma, roba da non credere ma che invece sarà, se non negli Stati Uniti in Messico.

Niccolo Perico campione, Antonelli ha già un erede

E se Kimi aspetta il suo ballo della vittoria, comunque vada, nella lunga trasferta su suolo americano, c’è chi conquista coppe, gare e titoli a profusione, ha solo 11 anni ed in comune con Antonelli ha molto. La FIA Karting World Cup OK-N Junior ha un nuovo re: Niccolò Perico che a soli 11 anni è riuscito a conquistare la vittoria in questa prestigiosa competizione che si svolta a Viterbo.

Niccolò ha dimostrato una padronanza assoluta del karting, conquistando la pole position e vincendo ogni gara, inclusa la Super Heat e la finale della FIA Karting World Cup sul circuito Leopard di Viterbo.

Chi è Niccolò Perico

Nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo , il 15 dicembre 2014, il piccolo Niccolò ha iniziato il suo viaggio con i kart fin da giovanissimo, quando suo padre, pilota di rally, lo ha messo per la prima volta alla guida, riuscendo a gestirlo senza problemi già a soli tre anni. Niccolò può vantare già il titolo di campione ACI Karting – Mini U10 nel 2024, oltre ad aver precedentemente vinto il Trofeo delle Industrie – Mini U10 nel 2023 e, successivamente, nel 2025, la ROK Cup Superfinal e il Champions of the Future Academy Trophy.

Dopo Kimi la Ferrari si è lasciata sfuggire Perico: è già Mercedes

Il talento di Niccolò proprio come è stato all’epoca con Kimi Antonelli, non è sfuggito all’occhio Wolff ha iniziato a seguirlo da vicino fino a quando, dopo un impeccabile 2025, ha deciso di includerlo nel Mercedes Junior Program a partire dal 2026. Anche in questo caso un pilota in erba, promettente e italiano non è finito nel mirino della Ferrari che ora spera di non pentirsene come è stato per Antonelli che venne pare scartato da Maurizio Arrivabene perchè troppo giovane quando il padre lo “presentò” a Maranello.

Niccolò era nel box Mercedea al Gran Premio d’Italia, proprio accanto al team principal Toto Wolff che ha parlato di lui come una futura stella: “Come team, siamo sempre concentrati sul futuro. Nel nostro programma giovani piloti ci sono alcuni talenti con un grande potenziale. Niccolò è uno di questi; conosciamo bene i suoi genitori; suo padre è un po’ matto, come me, quindi andiamo d’accordo. Tuttavia, dobbiamo sempre ricordare che stiamo parlando di un ragazzo molto giovane. Non mettiamogli troppa pressione e lasciamolo crescere.”