F1, Antonelli si confessa: “L’anno scorso ho dubitato di me”. La Mercedes lo avverte e la Ferrari può approfittarne

Il pilota italiano torna a parlare della sua stagione da rookie e delle difficoltà incontrate: “A Spa il mio momento più nero”. Intanto la Mercedes decide che non ci saranno ordini di scuderia

Kimi Antonelli torna a parlare della sua prima stagione in Formula 1. Il pilota della Mercedes e leader del Mondiale non ha paura di ammettere di aver vissuto dei momenti molto difficili con delle scorie che ancora rimangono. E dalla sua scuderia arriva anche un messaggio importante, nessuna preferenza nella battaglia interna con George Russell. Per vincere il titolo, Kimi deve fare affidamento solo sulle sue forze e la Ferrari potrebbe approfittarne.

Antonelli: “A Spa il momento più buio”

Kimi Antonelli è in testa al Mondiale e sogno un titolo che sarebbe clamoroso. Ma il primo anno di Formula 1, dopo un avvio esaltante, gli ha anche presentato delle sfide molto complicate come ammette nel corso di un’intervista a Formula Passion: “Ero già in una spirale negativa quando sono arrivato a Spa e lì c’è stata la mazzata finale perché era un weekend nel quale mi sentivo in difficoltà, avevo zero fiducia. Per me è stato il momento più buio dello scorso anno. In quel fine settimana non mi sono divertito per niente. Fortunatamente c’è stata la pausa estiva, ho fatto un reset e sono ripartito”.

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I dubbi della prima stagione

L’arrivo di Kimi Antonelli in Formula 1 è stato contrassegnato da molti come l’avvento di un predestinato ma le difficoltà hanno subito presentato il conto. E il pilota italiano non ha paura di ammettere di aver vissuto momenti difficili: “A Monza nel 2024 ho fatto il debutto in una sessione di prove libere ma quell’incidente mi ha segnato. E’ stato un momento che non sono mai riuscito a superare completamente. Il fatto di aver commesso un errore ed essere andato fuori mi ha rallentato molto. L’anno scorso ho dubitato molto di me stesso. Credo che il vero momento di svolta sia arrivato con la prima vittoria, ti togli un gran peso e hai meno cose da dimostrare. Ma devo ammettere che non mi sento ancora libero al 100%”.

L’avvertimento della Mercedes

Nessun aiuto a Kimi Antonelli, la priorità è il Mondiale costruttori. La Mercedes ha messo le cose in chiaro, il vantaggio di 50 punti su Lewis Hamilton nella classifica piloti non basta per decidere regole speciali. I vertici del team di Brackley non vogliono intervenire nella lotta interna dei piloti con Russell che ha 59 punti da recuperare sul compagno di squadra. Nessun ordine di scuderia a favore di Kimi che quindi dovrà guardarsi le spalle da un avversario in più, con il britannico che potrebbe non aver accolto bene questo improvviso cambio di gerarchie all’interno del team che nessuno si aspettava da inizio stagione.

“Il principio è semplice: se una Mercedes può vincere la gara, una Mercedes deve vincerla, questo è quello che viene prima di tutto – ha detto il vice team principal Bradley Lord – la squadra viene prime di tutto e il campionato costruttori è l’obiettivo primario del team”. Un principio che aveva espresso anche Toto Wolff e che lascia una finestra alla Ferrari che potrebbe anche provare ad approfittare di questa strategia della scuderia rivale.