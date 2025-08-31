F1, Antonelli ci ricasca: dopo Verstappen il disastro con Leclerc. Le scuse non bastano, anche Clarkson lo massacra

Il 18enne pilota italiano si è reso protagonista di un grave errore mandando ko il pilota della Ferrari: già in Austria aveva “speronato” Verstappen, ma ora i social non perdonano

Un errore di gioventù, il secondo piuttosto grave nella stagione di Kimi Antonelli che dopo aver stupito tutti nelle sue prime gare in Formula 1 ora sembra vivere un momento complicato. Nel GP d’Olanda il suo azzardato tentativo di sorpasso è costato carissimo alla Ferrari e soprattutto a Charles Leclerc. E i tifosi italiani stavolta non perdonano.

Le scuse di Antonelli

Un incidente che è costato caro a Charles Leclerc e alla Ferrari e alla fine della gara Kimi Antonelli non può fare a meno di fare ammenda per il suo tentativo di sorpasso che si è rivelato disastroso. “Sicuramente è stato un errore mio. Ho provato il sorpasso e a un certo punto ero addirittura di fianco ma lui usando il banking è tornato davanti. Non mi aspettavo che tornasse giù così tanto, ho provato a lasciare andare ma non è stato abbastanza. Mi scuso con Charles e ovviamente anche con il mio team”.

Il grave errore con Verstappen

Errori di gioventù, si dice in questi casi. Di certo l’esperienza non è il punto forte di Kimi Antonelli che a 18 anni deve ancora imparare molto sul difficile mondo della Formula 1. Per il pilota italiano però si tratta del secondo errore grave di questa stagione. Qualche mese fa nel corso del Gp d’Austria, infatti, commise un errore molto grave nelle primissime fasi finendo per centrare in pieno la Red Bull di Max Verstappen, un incidente che gli costò particolarmente caro visto che in quella occasione la Fia lo ha penalizzato di tre posizioni in griglia nella gara successiva e togliendogli 2 punti nella Superlicenza F1.

I social non perdonano

Nel mondo della Formula 1 è praticamente vietato sbagliare, se nel caso del primo errore (quello in cui è stato coinvolto Verstappen), Kimi Antonelli se l’è cavata con una ramanzina, stavolta i social non perdonano. Sui social i tifosi italiani si lanciano all’assalto del 18enne della Mercedes colpevole di aver concluso la gara di Leclerc. E tra i messaggi spunta anche quello di Jeremy Clarkson, leggendario conduttore televisivo di Top Gear e Grand Tour, che liquida il pilota italiano con un lapidario: “E’ un adolescente”.

Decisamente più espliciti i tifosi italiani che danno zero importanza alla bandiera tricolore che campeggia accanto al nome di Kimi, e difendono a spada tratta il rosso Ferrari: “Pilota lento e che non sa stare in bagarre quando è in gara”. Mentre c’è chi è decisamente più severo: “E’ largamente il peggior rookie arrivato in F1 da tanti anni soprattutto in rapporto all’hype”. E ancora: “Antonelli semplicemente non è pronto per la F1”.