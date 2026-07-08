La Mercedes conferma che a provocare il problema sulla monoposto del pilota italiano sia stato solo il “wheel shield" ma non cancella tutti i dubbi. Russell ammette: “Kimi meria di essere davanti”

La Ferrari che ringhia alle spalle, qualche problema di affidabilità e le certezze in casa Mercedes se non sono svanite del tutto, si sono perlomeno molto affievolite. Il weekend di Silverstone non è andato come sperato nonostante il secondo posto di George Russell. Hamilton e Leclerc sembrano in fase ascendente mentre Kimi Antonelli e il pilota inglese continuano a fare i conti con qualche problema di troppo.

Antonelli e il giallo di Silverstone

Secondo posto e lanciato verso una rincorsa a Charles Leclerc. Kimi Antonelli a Silverstone sognava un’altra vittoria quando invece si è ritrovato a fare i conti con una situazione inedita: quella di dover segnare uno zero nella casella punti. Tutta colpa del “whee shield”, posizionato nella parete anteriore sinistra della sua ruota con un peso di carbonio che è fuoriuscito dal suo alloggiamento naturale. Un problema su cui Toto Wolff ha chiesto un’immediata revisione e a distanza di qualche giorno dalla gara sul circuito inglese è arrivata la conferma con le parole del vicedirettore tecnico, Simone Resta: “Tanti ci hanno chiesto cosa sia successo, ed è stato semplicemente un problema al brake duct anteriore, per la precisione una parta chiamata wheel shield. Un danno che ha reso la macchina impossibile da guidare”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La spiegazione resta la stessa di domenica scorsa ma non cancella tutti i dubbi che aleggiano in casa Mercedes. Lo stesso Antonelli dopo la gara si era chiesto se oltre alla rottura di quel pezzo fosse successo altro, visto il comportamento della sua vettura. Il tema “affidabilità” ora diventa centrale in casa Mercedes, con la scuderia che continua a dare la sensazione di essere in vantaggio rispetto a tutte le altre ma che continua a fare i conti con tanti problemi.

L’ammissione di Russell

George Russell si aspettava una prima parte di stagione molto diversa. Il pilota britannico sapeva di avere tra le mani una delle macchine più performanti del Mondiale, quello che non si aspettava è che fosse il suo compagno, il 18enne Kimi Antonelli ad approfittarne di più. E ora deve fare i conti con l’amara verità. Nel corso di un’intervista a Sky Sports UK, Russell ammette: “Non so se la fortuna sia bilanciata o meno ma basandomi sulla mie prestazioni e su quelle di Kimi fino a questo momento, devo dire che il distacco di 25 punti sia corretto. Fino a questo momento ha fatto un lavoro migliore del mio, quindi merita di essere davanti. Io faccio ancora fatica a capire questa macchina. Se voglio lottare per il campionato, le mie prestazioni devono migliorare. Devo lavorare meglio con la squadra”.

La Mercedes preoccupata dalla Ferrari

Il vantaggio che la Mercedes sembrava avere a inizio stagione rispetto a tutta la “concorrenza” sembra essersi decisamente assottigliato, soprattutto nel confronto con la Ferrari. Gli aggiornamenti della Scuderia di Maranello hanno fatto la differenza e a complicare le cose per la casa tedesca ci hanno pensato i problemi di affidabilità che ora preoccupano. Anche Russell comincia a guardarsi le spalle: “La lotta con la Ferrari ora è serrata – continua il britannico – non ci siamo solo io e Kimi per il Mondiale, anche Lewis è molto vicino. Ma ora mi voglio preoccupare solo delle mie cose. Di sicuro il vantaggio che avevamo fino a qualche gara fa adesso sembra non esserci più”.