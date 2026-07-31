La F1 si gode la sosta estiva e per i piloti è tempo di vacanze, Sardegna gettonatissima per Leclerc, Antonelli e Verstappen con Max e Kimi ospiti dello yacht di Toto Wolff. Andrea non resiste al richiamo del racing e batte Charles sui kart

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

In un momento in cui si parla tanto di Imola come possibile ultima tappa del Mondiale al posto di Abu Dhabi, in piena pausa estiva in Italia si corre già una gara di Formula 1, il Gran Premio di Sardegna. Sì perchè l’isola in questi giorni ospita il gotha del circus, da Antonelli scatenato a Verstappen entrambi sull’imancabile yacht di Toto Wolff ormeggiato a Porto Cervo ma anche il pilota della Ferrari, Charles Leclerc avvistato con la moglie Alexandra a Santa Maria Navarrese.

Verstappen da Toto Wolff ed è subito “Max in Mercedes”

“E come l’anno scorso sul mare col pattino” cantava Piero Focaccia in “Stessa spiaggia, stesso mare” hit degli anni ’60. Quello di Toto Wolff ormeggiato in Sardegna a Porto Cervo è qualcosa di poco più di un patino ed è forse per questo che ogni anno finisce per essere una sorta di centro di gravitazione universale del circus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A pochi giorni dalla fine del circuito dell’Hungaroring, le stelle della F1 si godono le meritate vacanze prima di affrontare la parte decisiva della stagione. E, ancora una volta quest’estate, l’immagine più discussa nel paddock vede protagonisti gli stessi volti: Max Verstappen e Toto Wolff fotografati insieme in Sardegna, mentre trascorrevano una giornata estiva con le rispettive compagne, Kelly Piquet e Susie Wolff.

Esattamente dodici mesi fa, l’immagine di Verstappen a bordo del lussuoso yacht del boss della Mercedes era diventata virale specie se corredata alle voci di mercato che ciclicamente davano l’olandese come oggetto del desiderio della Mercedes. Una voce che puntualmente è tornata di moda anche quest’anno con Max in difficoltà alla Red Bull. Tra le varie ipotesi c’è la McLaren oppure appunto la Mercedes semmai dovesse incrinarsi qualcosa con un Russell davvero in crisi al cospetto di Kimi Antonelli

Antonelli in discoteca e selfie con Belinelli

In una sorta di staffetta quasi programmata come se fosse una gara di endurance, anche Antonelli è stato avvistato sull’imbarcazione di Toto Wolff, in Costa Smeralda, con il papà Marco Antonelli. Anche Kimi è in Sardegna e si sta godendo le meritate vacanze dopo una prima metà di stagione scoppiettante con 6 pole, 6 vittorie e il platonico titolo di “campione d’estate” con un buon margine su Hamilton e Russell.

Il talento 19enne è stato avvistato con diversi video in discoteca, mettersi alla prova in versione dj al Phi Beach di Baia Sardinia, ospite del dj Shimza. Nei giorni precedenti aveva fatto tappa anche alla concessionaria Mercedes Autoelegance di Olbia per ritirare l’auto messa a disposizione dalla casa tedesca durante il soggiorno sull’isola.

E da buon bolognese doc ci è scappato anche un mega selfie con Marco Belinelli. L’ex campione NBA e il pilota Mercedes, entrambi bolognesi, stanno trascorrendo alcuni giorni insieme tra mare e relax prima di tornare ai rispettivi impegni.

Kimi sui kart batte il record di Leclerc

Alla fine non ha resistito, come l’anno scorso. Troppo forte il richiamo della velocità, della pista, del racing. E così Antonelli, tra una nuotata e una serata in disco, ha trovato il tempo di farsi una bella corsa. E’ successo al Kartodromo Pista dei Campioni a Baia Sardinia dove Kimi ha pure superato il precedente record di Charles Leclerc, fermando il cronometro a 42.827” contro i 43.00” del monegasco.

“Ogni anno siamo felici di vedere tornare Kimi Antonelli sulla nostra pista, e ogni volta riesce a lasciarci qualcosa di speciale – hanno ringraziato i proprietari del kartodromo – Numeri a parte, quello che resta è la passione, il sorriso e l’emozione di vedere un talento così grande vivere la nostra pista. Grazie Kimi per essere tornato anche quest’anno”

Leclerc avvistato a Santa Maria Navarrese con Alexandra

E se è vero il detto “non c’è due senza tre”, anche Leclerc è in vacanza in Sardegna. Il pilota della Ferrari è stato avvistato a Santa Maria Navarrese. Come riporta l’Unione Sarda, Charles ha passeggiato tra le strade della frazione di Baunei e poi è rientrato al porto dove ha ormeggiato “Sedici”, il suo superyacht, un Riva 102′ di 30 metri (valore stimato intorno ai 15 milioni di euro).

Leclerc è in compagnia della moglie, Alexandra Saint Mleux, in dolce attesa, e di un gruppo di amici. Fermento tra le banchine del porto, con tifosi e appassionati in visibilio. E buone vacanza “sarde” pure a lui!