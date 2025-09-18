Baku, Antonelli zittisce Rosberg e i detrattori: "Con Wolff tutto ok". Rispedite al mittente voci di addio a Mercedes

Andrea Kimi Antonelli a Baku risponde alle critiche di Toto Wolff dopo qualche errore di troppo e una gara incolore a Monza, il bolognese scaccia via le voci sul posto in Mercedes a rischio

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Baku per ripartire. Non è la F1 che riaccende i motori del Mondiale. Sono le speranze ma anche la voglia di Andrea Kimi Antonelli di segnare una svolta alla sua stagione che fatta eccezione per quel podio di Montreal ha vissuto un’estate che di caldo sembra avere solo il suo sedile. Messo in forse da qualche rumors incontrollato del circus che vorrebbe in esaurimento i bonus con la Mercedes. Il talento bolognese cerca di fare le spalle larghe, commenta le ultime parole di Toto Wolff e rassicura tutti sul suo momento e sul futuro nella scuderia di Brackley.

Le voci di Antonelli a rischio

Dopo un’ottima partenza nelle prime gare della stagione, da rookie, culminate con la pole nella Sprint di Miami e il podio in Canada, AKA nella campagna europea sta faticando. Parecchi ritiri, gare opache, pochi punti e tanti errori dal tamponamento di Verstappen in Austria a quello di Leclerc in Olanda. Nemmeno Monza ha risollevato le sorti di Kimi che ha chiuso nono dopo una penalità per aver chiuso ai limiti della pista Albon.

Dopo qualche sbavatura di troppo, specie nelle libere, anche a Monza, lo stesso Toto Wolff ha sottolineato i tanti errori del bolognese, sicuramente con maggiori pressioni, in un team come Mercedes, rispetto ai vari Bearman, Bortoleto e Hadjar. Anche Rosberg ha sottolineato il cambio di tono del suo ex team principal come un piccolo campanello d’allarme. E c’è chi addirittura paventa un rischio per il 19enne di non essere confermato in Mercedes.

Kimi sulle critiche di Toto Wolff

Mandato in conferenza stampa FIA al posto del costipato George Russell, ad Antonelli è stato chiesto delle parole di Toto Wolff. Kimi ha risposto con fermezza: “Io e lui abbiamo un dialogo aperto, credo si riferisse soprattutto alla gara, perchè le qualifiche erano andate piuttosto bene malgrado il problema nelle libere 2, ma sono d’accordo su lui sulle critiche, non è stata la mia miglior gare. Ma devo prendere questo anche come uno spunto postiivo per fare meglio”.

Sul week end di Baku alle porte delicato anche per la Ferrari: “Devo avere delle sessioni pulite, mentre a Monza sono in parte andato ‘alla cieca’, faticando in gara a trovare ritmo. Però in qualifica lì è andata bene, spero di farlo anche qui e di chiudere tutte le sessioni senza inghippi. Mi piace la pista”.