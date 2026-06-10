“Antonelli scaricato dalla Mercedes”, la verità di Kimi sull’indiscrezione: “Sembrava tutto buio”. Il rimpianto Ferrari

Leader del Mondiale con cinque vittorie consecutive, Kimi Antonelli è il nuovo volto della Formula 1 ma non nasconde che nella sua stagione da rookie ha vissuto un momento molto complicato

Kimi Antonelli nel giro di pochi mesi è diventato il nuovo volto della Formula 1. Alla vigilia della nuova stagione le voci sulla supremazia Mercedes sono emerse con grande forza dagli ambienti del circus e i favori del pronostico sono andati tutti su George Russell. A distanza di qualche mese però il 19enne pilota italiano è stato capace di ribaltare completamente le gerarchie ma ora rivela che nel 2025, nella sua stagione da rookie, c’è stato anche un momento molto complicato.

Le voci su Alpine e Williams

Settembre 2025, dopo un buon inizio Kimi Antonelli sta vivendo un momento molto difficile. L’ambientamento in un mondo come quello della Formula 1 può presentare ostacoli imprevisti e anche il pilota italiano ci ha dovuto fare i conti come rivela nel corso di un’intervista a Motorsport: “Ho attraversato un periodo complicato, a un certo punto della stagione le cose in pista non stavano andando come avrei voluto e in più iniziavano a circolare voci su un mio possibile passaggio in Alpine o Williams. Indiscrezioni che non venivano smentite. In situazioni del genere è inevitabile che nascano dei dubbi e c’è il rischio di entrare in una spirale negativa”.

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La pressione da leader

Ora la situazione si è completamente ribaltata con Kimi Antonelli che è diventato il volto della nuova Formula 1 e il 19enne sembra non sentire la pressione: “Sotto certi aspetti la vita è più incasinata ma allo stesso tempo mi sento più tranquillo. C’è sempre tensione prima di una qualifica o di una gara ma è quella pressione che fa bene. Ma sono molto meno stressato rispetto all’anno scorso. Sento di aver dimostrato qualcosa e di avere maggiore controllo della situazione. So che sarò in Formula 1 anche il prossimo anno mentre la scorsa stagione c’è stato un momento, nel weekend del Belgio, in cui tutto intorno a me sembrava più buio”.

Il rimpianto della Ferrari

I successi di Kimi Antonelli con la Mercedes hanno avuto come contraltare i rimpianti della Ferrari. Tanti tifosi del Cavallino Rampante nel corso degli ultimi mesi si sono chiesti perché la scuderie di Maranello si sia lasciata scappare un talento italiano. La risposta arriva dalle parole di Maurizio Arrivabene in un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale: “Nel mio ultimo anno in Ferrari, nel 2018, Antonelli aveva 10-11 anni, in quel periodo però non c’era una struttura capace di occuparsi di ragazzi così giovane. Poi le cose in Ferrari sono sempre un po’ più complicate rispetto ad altre squadre. In più nel 2018 eravamo impegnati a portare Leclerc in macchina e anche li è stata dura”.