“Ora comanda Antonelli”, il messaggio di Schumacher a Russell. Briatore spegne le polemiche: Colapinto rinnova

Ralf commenta la stagione del pilota italiano e bacchetta il suo compagno di squadra alla Mercedes: “Ora comanda Kimi, lui deve accettarlo”. Colapinto con Gasly all’Alpine nel 2027

Qualche giorno di pausa prima del grande appuntamento di Monza. La Formula 1 si ferma giusto per una settimana prima di riaccendere i motori in vista dell’appuntamento italiano. L’argomento del giorno resta sempre la corsa al Mondiale con Kimi Antonelli che sembra aver ricevuto anche da Mercedes il ruolo di “prima guida” nel corso del GP d’Olanda con buona pace del compagno di squadra George Russell.

Ralf Schumacher esalta Antonelli

Non solo prestazioni di altissimo livello ma anche una maturità che a soli 19 anni sorprende tutti. Kimi Antonelli continua a stupire e soprattutto a provare a dominare un Mondiale che lo vede in testa quasi dal primo momento. E a incoronarlo ora arriva anche Ralf Schumacher nel corso di un intervento a Sky Germania: “E’ vero che ha vinto solo una delle ultime sei gare ma bisogna sottolineare che nei 12 GP disputati è salito 10 volte sul podio e nelle gare in cui non ci è riuscito è stato per problemi tecnico. Il suo è un bilancio davvero impressionante”.

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“Ora comanda Antonelli”

In casa Mercedes la gestione di Kimi Antonelli, in testa al Mondiale, e dell’esperto George Russell non è di certo semplice. Il pilota britannico sperava di avere una chance per essere prima guida e per puntare al titolo e invece si ritrova in una situazione forse impensabile prima dell’inizio della stagione. Ma anche su questo Schumacher è netto: “Credo che Russell farebbe bene ad accettare la situazione, affrontare le cose gara dopo gara per cercare di guidare nel modo migliore possibile. Ovvio che voglia battere anche Antonelli ma deve essere in grado anche di fare un passo indietro. In questo momento il numero 1 della Mercedes è Kimi e penso che anche George lo abbia capito”.

Colapinto tra polemiche e il rinnovo con l’Alpine

La prima notizia è quella buona. Franco Colapinto continua la sua avventura con l’Alpine. La notizia era nell’aria già da tempo ma arriva la conferma ufficiale con il 23enne pilota argentino che rimarrà come compagno di squadra di Pierre Gasly anche nella prossima stagione. “Siamo molto felici di confermare la nostra formazione piloti per il 2024 con Franco che rimane come titolare al fianco di Pierre – si legge nel comunicato firmato da Flavio Briatore – per me la continua è molto importante. Ora siamo a posto dal punto di vista piloti, la cosa più importante rimane quella di progettare e costruire una monoposto veloce che rimane la nostra priorità assoluta”.

Ma nei giorni scorsi Colapinto è stato coinvolto, anche suo malgrado, in una polemica che ha visto come protagonista il suo finanziatore principale. Il pilota a Zandvoort è stato punito dai commissari con due sanzioni per non aver rispettato il regime delle bandiere gialle. L’argentino si era lamentato dopo il Gp per la mancanza di flessibilità e dall’Argentina sono arrivate le parole durissime del suo sponsor, Mercato Libre, attraverso la voce di Sean Summers: “I commissari della FIA stanno compromettendo la credibilità della F1. Nel corso di questa stagione stanno dando prova di una gestione inadeguata compromettendo in modo diretto l’esito dei GP. Si tratta di pura incapacità, di malafede o di una combinazione di entrambe le cose?”.