Alla vigilia del finesettimana di Austin, Kimi Antonelli incontra le stelle della Nba dei San Antonio Spurs in particolare Wembanyama mentre Leclerc è alle prese con le prove tecniche di paternità

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La F1 corre veloce verso Austin dove il Mondiale inizierà le ultime curve verso la fine della stagione. Quel titolo che è oramai nelle tasche di Antonelli che non nasconde le intenzioni di chiudere i giochi tra il Texas e il Messico. Lo ha detto anche a Victor Wembanyama in un incontro tra generazioni di fenomeni che è avvenuto sul campo di allenamento dei San Antonio Spurs alla vigilia dell’opening night della Nba. E mentre Kimi era alle prese con una davvero singolare foto ricordo col gigante francese, per il pilota della Ferrari, Leclerc era tempo di test. Non sulla SF-26 ma con un passeggino visto che la paternità per Charles si avvicina sempre di più.

Antonelli incontra gli Spurs, la foto con Wembanyama è virale

Metti un gigante di 2 metri 26 centimetri che schiaccia a canestro senza quasi saltare. E poi prendi uno che invece arriva a stento a 1,72. Ma gigante lo stesso a modo suo, che a 20 anni su una monoposto sta per conquistare il mondo. Questo è stato l’incontro tra Kimi Antonelli e Victor Wembanyama, due stelle dei rispettivi sport, generazioni di fenomeni a confronto. Una foto destinata a diventare virale con una differenza di altezza di oltre mezzo metro ma una statura sportiva massima di entrambi.

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Il pilota della Mercedes ha approfittato della trasferta americana, proprio in Texas, ad Austin per vedere la sua prima partita Nba dal vivo, succederà nella Opening Night che aprirà la stagione del campionato di basket più bello del mondo con gli Spurs che esordiranno contro Oklahoma Thunder. “E’ la tua prima partita NBA?” chiede un curioso Wembanyama, “Nba? Sì” risponde Kimi guardandolo dal basso verso l’alto, l’altissimo per ovvi motivi.

Kimi a Victor: “Sono vicino a vincere il titolo!”

Nelle dichiarazioni finora Antonelli era stato molto coperto parlando di possibilità di vincere il titolo, ma con Wembanyama, nel video pubblicato dai San Antonio Spurs, Kimi si è un po’ aperto: “Sto lottando per il Mondiale, sono vicino a vincerlo, spero di farlo entro le prossime due settimane ma vediamo”. Che tradotto significa, se non dovesse arrivare il titolo ad Austin dove le combinazioni sono poche e di difficile realizzazione, allora se ne parlerà in Messico, è solo questione di tempo.

Nel video Antonelli ha poi dialogato anche con il resto della squadra, in particolare Stephon Castle e Dylan Harper rispondendo alle domande dei giocatori degli Spurs, curiosi soprattutto di sapere quale fosse la velocità massima raggiunta dai bolidi della Formula 1.