Durante la sosta mentre prepara la prossima tappa della F1 in Canada, il leader del Mondiale Kimi Antonelli è tornato sui social per il compleanno della sorella Maggie ma ha anche telefonato in diretta Sky durante la Moto3

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Un leader silenzioso ma anche un cuore tenero di fratello. Andrea Kimi Antonelli si sta ritemprando durante questa ennesima sosta del Mondiale di F1 dopo la ripresa a Miami. Altro week end a motori spenti in attesa di tornare al di là dell’Oceano, per rimettersi in pista, in Canada, la prossima settimana.

Ed ecco che in un venerdì non qualunque per il leader del campionato c’è da festeggiare il compleanno della piccola Maggie, la sorellina, mascotte di casa e del campioncino Mercedes che ha pure avuto la bella idea di chiamare durante la diretta delle prove di Moto3 il suo amico Mattia Pasini a Sky.

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Antonelli ricarica le batterie

Un po’ di silenzio social e non solo. Nessuna apparizione pubblica per Kimi Antonelli durante questa sosta. Zero interviste, zero apparizioni pubbliche. Ha vinto sì il prestigioso premio Bandini che ritirerà il prossimo 30 maggio a Brisighella. Ma è uno dei pochi post che campeggia sulla sua pagina Instagram. Per il resto il campioncino italiano, leader del campionato con 3 vittorie consecutive all’attivo e in striscia ancora aperta sta ricaricando le batterie.

Il Canada dove l’anno scorso conquistò il suo primo podio in F1, sarà l’occasione di continuare a scrivere la storia, con una potenziale quarta vittoria consecutiva a soli 19 anni. Un traguardo mai raggiunto prima da un pilota di quell’età in tutta la storia della Formula 1.

Kimi fa gli auguri di buon compleanno alla sorella Maggie

Antonelli ha rotto il silenzio, almeno quello social, nella giornata di venerdì, non una qualunque per la sua famiglia. E’ infatti il compleanno della sorella, Maggie, quella che lui stesso definisce la sua tifosa numero 1. Spesso al fianco di Andrea in giro per il mondo tra box e paddock.

C’era anche a Miami dove Antonelli ha vinto la sua terza gara consecutiva ed a lei, Kimi ha dedicato l’apertura della gallery del week end vincente in Florida. Nel giorno del suo compleanno, invece, le ha dedicato una stories di Instagram con una frase semplice “Auguri Maggie”, due cuoricini e una foto in cui le bacia la testa.

La telefonata di Kimi durante la diretta Moto3

Ma nella giornata di venerdì Antonelli ha fatto anche un’altra uscita pubblica, sui generis. Infatti il suo viso è comparso per qualche secondo a Sky Sport durante la diretta del Motomondiale a Barcellona. Per la precisione, Kimi ha videochiamato l’amico Mattia Pasini che in quel momento stava facendo il commento delle prove della Moto3 al Montmelò al fianco di Rosario Triolo.

“Abbiamo un tifoso particolarissimo che ci sta guardando e ci sta salutando, ciao Kimi!” ha esclamato in diretta il telecronista della Moto3, Triolo mentre Pasini mostrava alla telecamera in cabina di commento l’immagine di Kimi sul proprio cellulare in videochiamata. “Chiama il leader del Mondiale di F1 che fai? Non rispondi?” ha scherzato ancora Triolo salutando nuovamente Kimi prima di tornare alla telecronaca.