F1, Antonelli sotto pressione: “Il Mondiale è nelle sue mani”. Montoya è spietato: “Russell lo deve distruggere”

Alla vigilia del GP del Giappone, il giovane pilota italiano finisce sempre più sotto osservazione: il dominio Mercedes (molto controverso) alimenta la rivalità tra Kimi e Russell

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La prima vittoria in Formula 1 porta con sé anche un carico di responsabilità e di aspettative. Dopo la vittoria in Cina, Kimi Antonelli ha assunto un ruolo diverso nel circus, ora ci si aspetta tanto da lui soprattutto in un Mondiale che in questo momento sembra essere saldamente nelle mani della Mercedes. E a Suzuka arriva il primo importante test in ottica titolo piloti.

La pressione dalla Spagna

La Mercedes sembra aver preso una posizione di dominio nel mondo della Formula 1. La scuderia tedesca ha cominciato alla grande la stagione e ora c’è chi teme in un “monologo” che mette a repentaglio anche lo spettacolo. Dalla Spagna già parlano di Kimi Antonelli come “unica speranza” e le pressioni aumentano a dismisura per il pilota italiano. Mundo Deportivo scrive: “Ora deve fare un passo in più, battere George Russell senza che l’inglese si trovi davanti a problemi o complicazioni, in situazioni di parità totale. Il salto di qualità di Kimi Antonelli potrebbe essere l’ultima speranza di tanti fan in giro per il mondo, desiderosi di vedere una lotta serrata tra i due compagni di squadra per il titolo Mondiale”.

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Il “consiglio” di Montoya

C’è tanta aspettativa intorno a Kimi Antonelli, ma forse ce n’è anche di più per George Russell. Il pilota inglese è il favorito numero 1 alla vittoria Mondiale ma c’è chi sostiene che la crescita del pilota italiano possa rappresentare per lui un problema anche in virtù della forte considerazione che nutre per lui Toto Wolff. L’ex pilota Juan Pablo Montoya è spietato nel consigliare il britannico: “Penso che in questo momento George abbia più da perdere che da guadagnare. Per lui in questo momento è importante arrivare alla prossima gara e provare a distruggere Kimi, quando sei in Formula 1 uno degli aspetti più importanti è quello di riuscire a gestire la situazione con il tuo compagno di squadra. Essere in grado di gestire quella situazione può fare tutta la differenza del mondo”.

La Mercedes ancora nel mirino

In casa Mercedes però ci sono anche altre situazioni da gestire a cominciare dall’ultima “inchiesta” della FIA. Come già annunciato, la Ferrari ha lanciato un nuovo sospetto sulla scuderia tedesca questa volta con al centro l’ala anteriore mobile della W17. Sarebbe stata proprio la scuderia di Maranello ad avanzare i primi sospetti legati alla chiusura in due fasi delle ali Mercedes che permetterebbero vantaggio importanti in termini di stabilità della frenata. Ora la palla passa nelle mani della FIA che già nel corso del GP del Giappone potrebbe esprimersi sul caso.