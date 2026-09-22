Da uno dei piloti meno pagati a un totale di 15,5 milioni di dollari, ecco quanto potrebbe lievitare lo stipendio di Antonelli con i bonus di Mercedes in caso di titolo, che però secondo Rosberg non sarà così facile da conquistare

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Dopo una prima stagione di adattamento in F1, nel 2026 Kimi Antonelli è definitivamente esploso, conquistando 8 successi e altri 4 podi nelle prime 14 gare del calendario, dominando la classifica dove al momento si trova al comando con ben 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell. Un andamento che se dovesse venire confermato sino al termine della stagione potrebbe garantire al pilota italiano una pioggia di bonus milionari da parte di Mercedes, con il suo stipendio che si moltiplicherebbe. Conquistare il Mondiale non sarà però semplice per Antonelli, come lascia intendere anche l’avvertimento di Nico Rosberg.

L’incredibile stagione di Antonelli

Con ancora nove appuntamenti mancanti al termine della stagione, Antonelli ha già quasi doppiato i punti da lui conquistati al suo primo anno in F1 (nel 2026 è già a quota 292, mentre nel 2025 ha chiuso con 150 punti). Una statistica incredibile, che testimonia la repentina esplosione del talento azzurro, che dopo aver chiuso la sua prima esperienza in Mercedes al settimo posto si sta involando ora verso la conquista del Mondiale grazie agli 8 successi e agli altri 4 podi conquistati (due secondi e due terzi posti) in 14 gare che lo hanno portato in testa alla classifica con ben 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, secondo in graduatoria.

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Antonelli, le vittorie ti fanno ricco: pronta una pioggia di bonus milionari da Mercedes

Se Antonelli dovesse mantenere questo rendimento sino al termine della stagione, oltre a laurearsi campione del mondo l’azzurro si porterebbe a casa anche un ricco bonus da Mercedes che farebbe lievitare il suo stipendio. Kimi al momento è tra i piloti più pagati del circus con un contratto da “soli” 2 milioni di dollari all’anno, una “miseria” se paragonati con i 70 che si porta a casa Max Verstappen, il più pagato in F1. A questi 2 milioni potrebbero però sommarsi i ricchi bonus previsti dal suo contratto con Mercedes, che potrebbe versare nelle casse di Antonelli ulteriori 12 milioni di dollari per i risultati da lui ottenuti in pista stando a Sport e Finanza, che ricorda come alla somma vadano aggiunti anche 1,5 milioni di dollari per le sponsorizzazioni, per il totale che arriverebbe a 15,5 milioni, quasi otto volte il suo stipendio originale.

L’avvertimento di Rosberg ad Antonelli

Mantenere questo rendimento anche nella parte conclusiva dell’anno non sarà però semplice per Antonelli, come lasciato intendere anche dall’ex pilota campione del mondo proprio con Mercedes nel 2016 Nico Rosberg, che in un intervento a Sky Sports F1 Show ha spiegato quali sono i rischi che corre Kimi in questo finale di stagione: “Lo scenario peggiore è che la McLaren inizi improvvisamente a prendere il largo e che magari arrivi anche a superare la Ferrari o qualcosa di simile, portando Kimi a perdere terreno e a ritrovarsi più invischiato nel gruppo. È una situazione simile a quella che ho vissuto nell’anno del mio titolo: non stavo guidando bene e, nelle ultime quattro gare, ho iniziato a perdere posizioni, finendo più indietro nel gruppo. A un certo punto di ogni gara mi ritrovavo in difficoltà fino all’ultimo istante. Quindi, se dovesse scivolare anche solo leggermente più indietro nel gruppo, il rischio aumenta e si inizia a provare una crescente ansia per la situazione”