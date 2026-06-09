Mercato di Formula 1 in agitazione dopo i rumors che arrivano di un possibile addio di Russell alla Mercedes che vorrebbe comporre il dream team Antonelli e Verstappen. Vediamo i vari scenari possibili

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

La F1 non conosce sosta, almeno questa settimana. Nemmeno il tempo di gioire per l’ennesima impresa di Antonelli, la quinta consecutiva, che il circus si sposta a Barcellona dove Kimi proverà a suonare la sesta sinfonia. Intanto cominciano di nuovo a circolare un po’ di rumors di mercato. Ed è sempre Verstappen ad agitare movimenti e trattative. Il sogno proibito di Toto Wolff potrebbe diventare realtà a patto il verificarsi di alcune condizioni. Che riguardano Russell, la Red Bull ma anche Piastri e indiretta Antonelli. Vediamo lo scenario di mercato all’orizzonte.

Russell messo in crisi da Antonelli

Nelle ultime gare è stato surclassato da Antonelli. George Russell ha beccato 50-0 da Kimi negli ultimi due gran premi, Montreal e Monaco. Una suonata mica da ridere considerando che l’inglese aveva vinto la prima gara e la prima Sprint in Cina. Poi da quel momento in poi Antonelli è salito in cattedra e per Russell è calata la notte.

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Cinque vittorie contro le zero del britannico che ha ammesso di non non sentire più la Mercedes tra le sue mani come invece riesce al compagno di scuderia. E se in Canada i due stavano battagliando per la vittoria quando la freccia d’argento di George si è ammutolita, a Monaco non c’è stata gara visto che Kimi è stato sempre più veloce mentre Russell è finito dietro, le Ferrari e non solo, ha sbagliato, ha preso diverse penalità e alla fine ha chiuso fuori dai punti vedendo Antonelli andare in fuga nel mondiale e venendo scavalcato da Hamilton al 2° posto.

Russell può andare via dalla Mercedes

Russell è dunque spaesato, non capisce dove sia tutta questa differenza con Antonelli. Insomma qualche mal di pancia ci sarebbe da parte dell’inglese. Ma adesso si viene a scoprire che la sua permanenza nella Mercedes non sarebbe poi così al sicuro. Non solo lui potrebbe voler andare via, anche Mercedes potrebbe disfarsene.

Stando a quanto riportato dal giornalista olandese Erik Van Haren sul De Telegraaf, ci sarebbe una clausola sul contratto di Russell che se non sarà davanti ad Andrea Kimi Antonelli nei prossimi mesi, permetterebbe a Mercedes di non rinnovare il contratto al pilota inglese per l’anno prossimo.

Dream Team Verstappen e Antonelli, Wolff ci prova

Nonostante l’esplosione di Antonelli, Toto Wolff ha sempre in mente di coronare il suo sogno: portare Max Verstappen in Mercedes. E stando a quanto scritto da Van Haren, giornalista connazionale di Max da sempre vicino alle cose di casa Verstappen, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Liberandosi di Russell, Wolff potrebbe tentare l’assalto a SuperMax che dopo una stagione ricca di problemi in Red Bull, in ultima la non partenza a Monaco, avrebbe la possibilità di salire sulla monoposto più forte del Mondiale. A quel punto ovviamente, in un’ottica molto futuribile, un Antonelli campione del mondo si ritroverebbe come compagno di squadra un 4 volte iridato per una sfida interna che rinverdirebbe i fasti del dualismo Senna-Prost in McLaren. E la Ferrari di conseguenza dovrebbe lottare con Kimi e Max.

Mercato F1: Piastri alla Red Bull

In tutto questo movimento di piloti, con Leclerc che ha già rinnovato con la Ferrari ed Hamilton, questo Hamilton sempre più sicuro di restare in F1 e con la Ferrari, ci sarebbe un’altra voce che riguarda la Red Bull che in caso di perdita di Verstappen si cautelerebbe prendendo Oscar Piastri dalla McLaren. Insomma un effetto domino che per ora è ancora lontano dal verificarsi ma non impossibile.