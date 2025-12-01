Giù le mani da Antonelli: "Senza cervello", Wolff risponde alle accuse di Lambiase e Marko. Kimi oscura i social

Antonelli investito dalle accuse degli uomini Red Buill, Lanbiase e Marko su tutti, per l'errore nel finale che ha dato via libera a Norris. Wolff risponde per le rime e Kimi oscura la sua foto profilo social

Due punti che fanno tutta la differenza del mondo. Sono quelli che Lando Norris ha conquistato nel penultimo giro del Gran Premio del Qatar. Il leader del Mondiale in palese difficoltà dopo la strategia suicida della McLaren è riuscito nel finale di gara ad approfittare dell’unica sbavatura di Antonelli prendendosi un quarto posto vitale nella corsa al titolo. Ma quell’errore di Kimi ha fatto e sta facendo discutere.

Accuse pesanti dalla Red Bull, da Giampiero Lambiase a Helmut Marko. Tanto da scomodare la risposta stizzita di Toto Wolff. In mezzo Verstappen non ha accusato il pilota italiano che però, forse, ha accusato il colpo come si evince dalla singolare scelta social poco dopo la fine della gara di Lusail.

Errore di Kimi, Norris passa: cosa è successo

Giro 55 del Gran Premio del Qatar. Davanti c’è la Red Bull di Max Verstappen che con la strategia ed un pit stop anticipato al 7° giro dopo l’ingresso della Safety Car per l’incidente Huleknberg-Gasly, ha ribaltato le posizioni contro le due McLaren che, uniche del lotto, sono rimaste in pista (colpevolmente). Alle spalle dell’olandese c’è Piastri, poi un terzetto con Sainz, Antonelli e un Norris che in difficoltà con le gomme alla fine del secondo stint ha perso pure la terza piazza.

Nel corso del penultimo giro, il 55° appunto, Antonelli evidentemente al limite che sta cercando di insidiare Sainz davanti a lui per il podio e controllando Norris alle sue spalle, ha una sbavatura in uscita di curva, perde il posteriore della sua Mercedes e viene infilato da Lando che conquista così due punti vitali nella lotta mondiale. Che di fatto gli permetteranno tra una settimana ad Abu Dhabi di arrivare terzo in caso di successo di Verstappen per vincere il suo primo mondiale.

Lambiase e Marko: “Kimi ha fatto passare Norris”

Appena un attimo dopo l’errore di Antonelli e il sorpasso di Norris, l’ingegnere di pista di Verstappen, Gianpiero Lambiase si è aperto in radio con l’olandese e gli ha detto: “Non riesco a capire cosa sia successo con Antonelli, Max. Sembra si sia fatto da parte volontariamente per lasciare passare Norris”

A fine gara a rincarare la dose ci ha pensato il mai mite Helmut Marko: “Se sono seccato dal fatto che Kimi abbia perso il posto? Sì, perché è successo due volte! Ha lasciato passare Lando volontariamente, è stato evidente”.

Wolff risponde stizzito a Marko

Non le ha mandate a dire nemmeno il team principal della Mercedes, Toto Wolff che evidentemente contrariato anche solo dal pensiero che in Red Bull potessero credere nella malafede di Antonelli, ha risposto per le rime soprattutto alle accuse di Marko: “Ho parlato con Lambiase, è tutto chiarito. Ma Helmut è totalmente senza cervello. Mi fa impazzire anche solo sentirlo. Stiamo lottando per la 2ª posizione nei Costruttori. Kimi stava lottando per un potenziale 3º posto. Quanto puoi essere stupido anche solo a dire una cosa del genere? Mi dà fastidio. Sono infastidito dall’errore alla fine. Sono infastidito da altri errori e poi sentire queste assurdità mi fa impazzire”.

Kimi, la stretta di mano con Max, il nero sui social

Dal basso dei suoi 19 anni, Antonelli ha forse accusato il colpo. Kimi sembrava davvero dispiaciuto a fine gara, sicuramente per l’errore che gli è costato il 4° posto e forse la possibilità di attaccare nel finale Sainz che era anche lui non al meglio con le gomme.

Dispiaciuto sicuramente per il polverone sollevato dal mondo Red Bull. In mix zone, tra un’intervista e l’altra ha avuto la possibilità di parlare con Verstappen, non si sa cosa si siano detti, ma Max non ha mai accusato Kimi, nemmeno dopo il botto in Austria. Tra i due c’è grande rispetto e l’olandese ha spesso fatto da chioccia al giovane italiano. Ed infatti Antonelli fa il tifo per lui: “Max ci crede e secondo me ce la fa. E’ anche in una posizione in cui non ha niente da perdere, quindi sicuramente ha una buona chance”.

Dopo la gara intanto, Antonelli sul proprio profilo Instagram ha rimosso la foto profilo sostituendola con uno sfondo completamente nero. Non si è a conoscenza di un eventuale lutto in famiglia o nella cerchia di amicizie da giustificare questa scelta. Facile ipotizzare che si tratti di un gesto conseguente al dispiacer e il disagio per questa vicenda in cui pare davvero difficile trovare malafede in Andrea che non aveva niente da guadagnare nel lasciar passare la McLaren di Norris. Quindi giù le mani da Kimi!