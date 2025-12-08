Antonelli chiede scusa, Verstappen: "Fratello non preoccuparti", il record di Schumacher e Max perde Lambiase

Alla fine del Gran Premio di Abu Dhabi, Kimi Antonelli ha chiesto scusa a Verstappen coi sensi di colpa per l'errore del Qatar che ha dato a Norris quei due punti che gli hanno fatto vincere il Mondiale. La risposta di Max che rischia di restare senza Lambiase

Due punti, due miseri punti. Tante sono le lunghezze che hanno separato Verstappen dall’impresa clamorosa di vincere in totale rimonta il suo 5° mondiale di F1 di fila. Uno dei record di Michael Schumacher ai tempi d’oro della Ferrari (2000-2004) che resta inalterato. Nel dubbio se Max si sarà chiesto dove abbia perso quei due punti a dargli una risposta, con un totale mea culpa, ci ha pensato Kimi Antonelli.

Il pilota italiano si è scusato con l’olandese, forse per l’Austria, forse per il Qatar di settimana scorsa che tanto ha fatto discutere. Un momento catturato dalle telecamere e diventato virale in rete con SuperMax che ha rifiutato le scuse rincuorando il giovane pilota in cui, forse, un po’ si rivede.

Le scuse, video Abu Dhabi: Antonelli e Verstappen

La gara è finita da poco. Lando Norris è il nuovo campione del mondo di F1. Ha vinto per soli due punti, arrivando terzo alle spalle di Verstappen e Piastri, in totale controllo anche se con un po’ di ansia fino all’ultimo metro di Yas Marina. E mentre l’inglese fa festa con la famiglia, la fidanzata e tutto il team McLaren, in mix zone ci sono le interviste di rito dei piloti.

C’è un momento catturato da qualche telecamera. Antonelli si avvicina a Verstappen, i due si stringono la mano, e un affranto Kimi chiede scusa a Max. Si sente in colpa per avergli fatto perdere il mondiale. L’averlo speronato alla partenza in Austria la scorsa estate ma soprattutto aver sbagliato al penultimo giro del GP del Qatar una settimana fa agevolando il sorpasso di Norris, sono proprio quei due punti che hanno pesato a conti fatti sulla classifica piloti. La risposta di Max è da assoluto campione, sopra tutto e sopra tutti.

Antonelli : “Sono veramente dispiaciuto, scusa”

: “Sono veramente dispiaciuto, scusa” Verstappen: “Ehi Fratello, non scusarti. Va tutto bene, non preoccuparti.”

I sensi di colpa di Kimi, il caso Qatar, il gesto di Max

Se da una parte, andando indietro col tempo, allo scorso giugno, c’è il precedente della partenza folle di Kimi che centra un ignato Verstappen in Austria, sicuramente il senso di colpa di Antonelli risale alla scorsa settimana, al giro 55 del Gran Premio del Qatar quando un errore alla penultima tornata ha lasciato strada al quarto posto di Norris che così ha guadagnato due punti in più che a conti fatti gli sono valsi la vittoria del Mondiale ai danni di Verstappen.

Da lì è scoppiato un putiferio, le accuse nei confronti di Antonelli, prima di Lambiase nel team radio, poi ben più pesanti di Helmut Marko, di aver fatto deliberatamente passare Norris hanno fatto male all’italiano che è stato poi vittima del più classico dei shitstorm da parte degli haters in rete con addirittura minacce di morte.

Da lì l’intervento, dapprima duro del team principal della Mercedes, Toto Wolff “Helmut è totalmente senza cervello. Mi fa impazzire anche solo sentirlo“. Ma soprattutto dello stesso Verstappen che ha imposto al team le scuse pubbliche nei confronti di Antonelli.

Cinque mondiali di fila: solo Schumacher

Max Verstappen non è riuscito a eguagliare il record di Michael Schumacher di cinque campionati consecutivi di Formula 1. Con il 2° posto, a soli due punti, da Lando Norris, è fallito il tentativo dell’olandese di riscrivere l’ennesimo record della storia della F1.

SuperMax era a quota 4 titoli consecutivi vinti prima di questa stagione. Resta intatto quindi il primato solitario di Schumi nel quinquennio d’oro della Ferrari dal 2000 al 2004. Prima ci avevano provato, in tempi recenti, Sebastian Vettel, sempre con la Red Bull dal 2010 al 2014, e poi Lewis Hamilton che nel filotto di 6 titoli vinti con la Mercedes si è fermato a 4 di fila interrotto da Nico Rosberg nel 2016.

Verstappen senza Lambiase

Alla fine del Gp di Abu Dhabi ha pianto in radio rinfrancato dallo stesso Verstappen. Gianpiero Lambiase, fedele ingegnere di pista dell’olandese, potrebbe lasciare questo incarico dal prossimo anno. Secondo Motorsport.com, a causa di problemi personali, forse gli stessi che lo hanno tenuto lontano dalle gare di F1 in un paio di circostanze già quest’anno, Lambiase potrebbe avere qualche altro incarico all’interno della Red Bull staccandosi dal muretto e soprattutto dal fianco di Max. Si concluderebbe quindi uno dei sodalizi più importanti, che va avanti dal debutto di Max nella squadra principale, avvenuto nel GP trionfale di Barcellona nel 2016.