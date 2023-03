F1 Arabia Saudita, Verstappen guida anche le seconde libere: Ferrari giù

Il campione del mondo davanti a tutti in entrambe le sessioni del venerdì. Poi Alonso e Perez. 9° Leclerc, 10° Sainz.

17-03-2023 19:24

Il weekend di Jeddah è iniziato nel migliore dei modi per Max Verstappen. Il due volte campione del mondo ha chiuso davanti a tutti in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì. La seconda è quella più importante, dato che è iniziata allo stesso orario in cui si svolgeranno le qualifiche e poi anche la gara. Miglior tempo per l’olandese della Red Bull in 1:29.603.

Dietro di lui sempre i protagonisti del podio del Bahrain. Secondo però Fernando Alonso con l’Aston Martin e terzo Sergio Perez su Red Bull. Tutti molto vicini nella simulazione di qualifica con il quarto tempo di Esteban Ocon su Alpine, davanti alla Mercedes di George Russell e al compagno di squadra Pierre Gasly. Settimo Lance Stroll con l’altra Aston Martin, poi la Haas di Nico Hulkenberg.

Ancora difficili da decifrare invece le due Ferrari: nono tempo per Charles Leclerc a sette decimi e decimo per Carlos Sainz a quasi un secondo da Verstappen. Il monegasco avrà 10 posizioni di penalità in griglia di partenza e la Rossa potrà puntare così sullo spagnolo, che ha mostrato un buon passo gara nel finale. La battaglia per la pole sembra molto ravvicinata. Sabato libere alle 14:30 e qualifiche alle 18.

F1 GP Arabia Saudita, i tempi delle Prove Libere 2:

1 Verstappen (Red Bull) 1:29.603

2 Alonso (Aston Martin) 1:29.811

3 Perez (Red Bull) 1:29.902

4 Ocon (Alpine) 1:30.039

5 Russell (Mercedes) 1:30.070

6 Gasly (Alpine) 1:30.100

7 Stroll (Aston Martin) 1:30.110

8 Hulkenberg (Haas) 1:30.181

9 Leclerc (Ferrari) 1:30.341

10 Sainz (Ferrari) 1:30.592

11 Hamilton (Mercedes) 1:30.599

12 Norris (McLaren) 1:30.721

13 Tsunoda (Alpha Tauri) 1:30.776

14 Albon (Williams) 1:30.810

15 Magnussen (Haas) 1:30.820

16 Zhou (Alfa Romeo) 1:30.837

17 De Vries (Alpha Tauri) 1:30.921

18 Sargeant (Williams) 1:30.959

19 Piastri (McLaren) 1:30.964

20 Bottas (Alfa Romeo) 1:31.052