F1, arriva l'annuncio di Mick Schumacher sul suo futuro

Mick Schumacher a breve cosa farà nella prossima stagione. Il figlio del sette volte campione del mondo Michael, attualmente in Formula 2, in un’intervista a Sky non ha escluso la partecipazione al prossimo Mondiale di Formula 1. “Di certo, non c’è ancora nulla di concordato o di discusso. Dovremo aspettare per vedere come andranno le prossime gare e quindi potremo dire con certezza cosa accadrà l’anno prossimo”.

Schumi Jr. ha ottenuto una vittoria nella sua prima stagione in F2, e attualmente occupa l’undicesima posizione nella classifica generale: “Il mio futuro sarà probabilmente deciso nelle prossime settimane“, ha dichiarato il pilota della Ferrari Driver Academy.

Ad aprile Mick ha guidato una Ferrari durante i test dopo il Gran Premio del Bahrain e una monoposto dell’Alfa Romeo Racing. E il pilota tedesco potrebbe proprio debuttare in massima serie con la scuderia svizzera, in attesa di un possibile e ulteriore salto di qualità alla Ferrari. “Abbiamo investito molto su di lui perché crediamo che possa essere un buon pilota di Formula 1”, ha detto in una recente intervista il team principal Binotto.

Schumacher ai microfoni della ZDF ha parlato di suo padre Michael: “I paragoni con lui non mi disturbano; facciamo la stessa cosa, abbiamo la stessa passione e lui è il mio eroe”.

“Il mio sogno è quello di guidare la Ferrari in Formula 1. L’evento a Milano per i 90 anni della scuderia è stato molto bello, ho vissuto un momento speciale, non avevo mai visto nulla del genere”.

“I consigli di Vettel? Penso che sia una cosa che può aiutarmi molto. Se ne ho la possibilità parlo volentieri con lui e prendo qualche consiglio”.

SPORTAL.IT | 27-09-2019 21:30