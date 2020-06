F1, attacco alla Ferrari: "Ha scelto Vettel, nessuna chance di titolo"

Nuova frecciata dalla Red Bull nei confronti della Ferrari. Il consigliere della scuderia austriaca Helmut Marko non reputa la squadra di Maranello tra i team più forti del circus: “Se presumo che i tempi dei test a Barcellona siano stati significativi, non credo che la Ferrari sarà tra le migliori squadre assolute. Inoltre cè’ una grande rivalità all’interno della squadra”.

Secondo Marko, a determinare l’addio di Sebastian Vettel al Cavallino a fine 2020 è stata l’impossibilità a lottare per il titolo: “Probabilmente non ha rinnovato il suo contratto perché non ha visto il potenziale per lui di ottenere un altro titolo“, sono le parole a RTL.

Il possibile approdo in Mercedes di Vettel: “Se non trova posto alla Mercedes, ha senso stare fermo un anno perché poi ci saranno le regole nuove nel 2022 e quindi avrà la possibilità di puntare ad un team vincente. Però Vettel contro Hamilton alla Mercedes sarebbe fantastico per il motorsport. Due anni fa sarebbero sempre stati il ​​primo e il secondo ma spero che siamo vicini a impedirlo adesso“.

Sulla situazione in casa Red Bull: “Normalmente siamo forti da metà stagione, ora inizieremo proprio a metà stagione. Andremo in Austria con una fase di sviluppo completamente diversa rispetto alla macchina dei test. Anche per quanto riguarda il motore, abbiamo saltato una fase e abbiamo aggiunto delle performance”.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 13:28