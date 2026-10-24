Venerdì da leoni per Leclerc ad Austin con la Ferrari aggiornata mentre Hamilton lotta e fatica con la sua SF-26 e si lamenta in radio con Carlo Santi: confronto impietoso tra Lewis e Charles

Dalle stelle alle stalle. Un po’ è questo l’umore in Ferrari dopo il venerdì di prove libere ad Austin. Leclerc è stato velocissimo, si è adattato subito agli aggiornamenti portati da Maranello sulla SF-26 e ha finito per fare doppietta, miglior tempo in fp1 ed fp2. Dall’altra parte del box un Hamilton incapace di stare nel ritmo del monegasco, sia con la monoposto “vecchia” che col nuovo pacchetto, sempre lì staccato di mezzo secondo. Una condizione che ha portato l’inglese a lamentarsi spesso nei team di radio con Carlo Santi e dopo le libere.

Ferrari dai due volti ad Austin: Leclerc vola, Hamilton no

Leclerc si è adattato da subito ai nuovi aggiornamenti, gli ultimi per questa stagione portati dalla Ferrari in Texas. Miglior tempo nelle libere 1 bissato nelle libere 2. Anche sul passo gara il monegasco è sembrato costante con le soft e le medie. Completamente diversa la situazione di Hamilton che nelle libere 1 ha usato la “vecchia” configurazione della SF-26 beccando mezzo secondo e che nel pomeriggio utilizzando gli aggiornamenti come Leclerc ha preso lo stesso paga, 6 decimi lamentando grande instabilità e poco aderenza della macchina.

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Hamilton si lamenta nel team radio con Carlo Santi

La situazione sembra essersi ribaltata. Se a inizio stagione, fino all’estate, era Hamilton che sembrava in grande simbiosi con la SF-26 rispetto a Leclerc, da diverse gare a questa parte succede esattamente il contrario. E Lewis, bacchettato dal solito Ralf Schumacher, non ci sta, lo si capisce anche dalle parole pronunciate durante e dopo le prove libere. Già nei team radio con Carlo Santi si era percepita una certa stizza del pilota inglese

Hamilton: «Non avevo molta aderenza.»

Hamilton: «L’auto è un po’ instabile dappertutto, amico. Dov’è quel mezzo secondo?»

Hamilton: «Dov’è tutto quel tempo, amico? Tempi di settore! Dammi solo i settori!»

Santi: «Stesso primo settore. Quattro decimi nel secondo settore, due decimi nell’ultimo settore.»

[…]

Hamilton: «Sì, c’è qualcosa che non va con la macchina! Niente grip!»

Santi: «Ricevuto. Parleremo quando saremo [in garage].»

Hamilton: “Sto davvero lottando con la stabilità”

Confronto impietoso con Leclerc, Hamilton non ci sta

“Non è stata una giornata facile. Abbiamo provato una direzione diversa con l’assetto, ma non mi sentivo a mio agio in macchina, soprattutto sulle asperità” sono state le parole pronunciate da un Hamilton rabbuiato dopo le prove libere, l’essere a così tanto da Leclerc dà fastidio al 7 volte campione del mondo e si vede: “Charles ha dimostrato che c’è del passo, quindi dobbiamo capire come possiamo migliorare la macchina dal mio punto di vista. Le prove libere sono sempre una buona opportunità per provare cose nuove e migliorare la nostra comprensione, e stasera ci lavoreremo con il team per vedere dove possiamo migliorare”.

Leclerc pensa alla pole ma non si illude

Dall’altra parte del box invece gongola Charles che spera di poter per una volta protrarre il suo venerdì d’oro anche al sabato quando sarà lotta vera, per la pole, sicuramente con Verstappen, forse Antonelli e chissà Norris in attesa di capire se Hamilton, Russell e Piastri saranno della partita.

«Le sensazioni erano buone, davvero buone – ha detto Leclerc che ha messo però le mani avanti sulle novità Ferrari ad Austin – non c’è un guadagno così grande come ho sentito e letto dire ad alcune persone. Sono piccoli miglioramenti, ma sono comunque miglioramenti che siamo riusciti a vedere sulla vettura. Non si sente radicalmente diverso; è un piccolo passo avanti. Penso anche che abbiamo iniziato il weekend col piede giusto, trovando subito un buon equilibrio, e credo che sia probabilmente l’aspetto più positivo di questo venerdì»