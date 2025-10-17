Leclerc, che risate con Mara Sangiorgio: alla torta manca qualcosa. Siparietto anche con Verstappen

Il compleanno di Leclerc è stato festeggiato da tutto il paddock. in particolare c'è stato un momento di grande ilarità con Mara Sangiorgio ma anche con Max Verstappen

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

In attesa che la pista dia il suo responso il Gp degli Stati Uniti è cominciato con il più classico dei media day. Quello dei sorrisi e delle parole prima che siano le monoposto a fare rumore. Giorno particolare per Leclerc che proprio ad Austin ha festeggiato il suo 28° compleanno. Ne ha avute diverse di torte Charles tra box e paddock, quella della Ferrari su tutte ma anche un piccolo tortino gentilmente offerto da Mara Sangiorgio che ha dato vita a un simpatico e dolce siparietto prima dell’intervista. Risate complici anche con Max Verstappen che ha dato manforte al monegasco in una dei tanti giochi offerti dal paddock.

La torta Ferrari: buon compleanno Charles

Il compleanno di Leclerc non poteva passare inosservato ad Austin. Charles è stato investito ancor di più di affetto al suo arrivo nel paddock. Festeggiato un po’ da tutti con piccoli dolci e torte. Ovviamente quella della Ferrari insieme ai suoi meccanici con tanto di candeline da spegnere al coro di “tanti auguri a te”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo aver spento le candeline il discorso di Charles è sui ricordi: “Grazie, 28 anni, sono arrivato qui che ne avevo 16/17 quindi è un bel po’ che ci conosciamo. Speriamo che sia un bel week end!”. In serata anche cena con il suo team di lavoro ovviamente a tema Texas, cappello da cowboy e quant’altro.

Il tortino di Mara Sangiorgio: siparietto con Leclerc

Come detto sono stati in tanti a voler riservare a Leclerc una dolce accoglienza nel giorno del suo compleanno. Lo ha fatto anche Mara Sangiorgio. La giornalista, inviata di Sky Sport F1, nella consueta intervista pre week end ha atteso il pilota della Ferrari con un piccolo tortino e due candeline a forma di numero sopra. Da qui il simpatico siparietto con Charles abbastanza divertito.

Leclerc: “Ma le candele sono già spente!”

Mara: “No, a dire il vero ho provato ad accenderle ma c’è troppo vento”

Leclerc: “E’ successo a tutti la stessa cosa”

Mara: “Però devi apprezzare il gesto”

Leclerc: “Lo apprezzo tantissimo, grazie mille, è la prima con i miei anni sopra”

Mara: “Ho girato tutta Austin per trovarle”

Leclerc: “Grazie tantissimo Mara!”

Mara: “Che regalo vorresti?”

Leclerc: “Ovviamente la vittoria, anzi due (c’è la Sprint, ndr). Ma realisticamente mi auguro solo un buon weekend dove mettiamo tutto assieme. È un momento abbastanza difficile, nel senso che ci sono tante cose attorno al team che non capisco da dove spuntano. Horner? Non solo, in generale (riferimento ai rumors sul suo presunto addio alla Ferrari, ndr). Vieni qui, non hai visto i social e poi ti fanno delle domande che tu non sai da dove vengano…”

Verstappen-Leclerc che intesa e che risate

Un altro siparietto che ha visto protagonista Leclerc e documentato in rete sui social riguarda Max Verstappen. Charles era intento a eseguire una delle tante prove/gioco disseminate lungo il percorso dei box e nel paddock a cui anche i piloti si prestano. Ieri ad esempio c’erano anche il gioco del lazo, un toro meccanico da cavalcare e tanti altri. Leclerc era all’opera con una piccola porta da calcio con dei settori in cui far entrare il pallone.

In quel momento passa Max e Charles chiede aiuto: “Devo mettere la palla lì nell’angolo in alto”, dice il pilota della Ferrari. L’olandese non perde la calma, prende il pallone con le mani e lo va a mettere proprio in quell’angolo. Il tutto tra le risate generali e l’abbraccio tra i due. E si sente qualcuno che grida “Lavoro di squadra“. Chissà magari un giorno Leclerc e Verstappen in Ferrari, sognare non costa nulla.