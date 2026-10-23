Si sono disputate le prime prove libere del fine settimana del GP di Austin, cruciali per il titolo di Antonelli. Le Mercedes però fanno un po' fatica nella FP1, a differenza della Ferrari aggiornata di Leclerc e di un Verstappen sempre costante

È iniziato il fine settimana di Austin, che potrebbe essere storico per il motorsport italiano e per la F1 in generale, giacché Andrea Kimi Antonelli potrebbe matematicamente mettere la mani sul titolo mondiale in quel del Texas e a cinque (teorici) Gran Premi dalla fine della stagione. Il pilota Mercedes intanto parte dal quinto posto delle prove libere 1, a 481 millesimi da un Charles Leclerc che ha giovato di una Ferrari i cui aggiornamenti presentati al COTA hanno iniziato a dare dei buoni frutti (Lewis Hamilton, come vedremo, ha girato per ora sulla monoposto senza il nuovo pacchetto, e ha chiuso sesto a mezzo secondo). In formissima ancora una volta Max Verstappen e la sua Red Bull, secondo a 84 millesimi dal monegasco e capace pure di scalzarlo per un istante.

Le Ferrari fissano i riferimenti su gomma media

Il primo riferimento fissato è il tempo di 1:38.715 (ricordiamo che in gara l’attuale record è il 1:36.169 di Charles Leclerc del 2019, mentre quello assoluto è di Valtteri Bottas che nello stesso anno girò in qualifica in 1:32.029) messo a segno da Lando Norris, che in questi giorni si è lamentato degli avvallamenti della pista texana alla pari di Max Verstappen, il quale a sua volta ha spiegato come le nuove monoposto, pur non essendo più ad effetto suolo, sentano parecchio le sconnessioni della pista in particolare in curva.

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In seguito si sono messi in mostra i Ferrari, sulle SF-26 che ricordiamo si presentano ad Austin con un sostanzioso aggiornamento al pacchetto aerodinamico, tra cui un fondo rivisitato e delle modifiche per rendere la monoposto più affidabile e costante. Hamilton, dopo essere balzato al comando provvisorio con 1:37.235 su gomme medie, è stato poi spodestato da Leclerc con 1:36.761, anch’esso con la gialla e, a differenza del britannico, con la vettura dotata del nuovo pacchetto, almeno in queste FP1, in modo da poter fare una comparazione. Alle spalle dei ferraristi i due McLaren, sempre su medie, e a seguire un gruppo di piloti che hanno optato per le hard, in primis Isack Hadjar e a seguire Kimi Antonelli.

Il bolognese in seguito ha fatto un passo avanti portandosi a 424 millesimi da Leclerc e con un distacco di un solo millesimi da Norris.

Leclerc conferma le sue prestazioni, ma Verstappen lo scalza temporaneamente

Nella seconda mezz’ora è stata la volta delle prove con gomma soft, sfruttate anche dai ferraristi: Leclerc ha confermato il suo passo, a differenza di Hamilton che ha perso terreno rispetto al compagno di squadra con 635 decimi di distacco. Ha compiuto quindi un balzo vicino al monegasco, con un ritardo di 84 millesimi, Verstappen, anch’egli con la gomma rossa. Nel frattempo George Russell se l’è vista brutta finendo lungo in curva 1, mantenendo comunque il quarto posto nella lista dei tempi.

Tornando invece all’olandese di Red Bull, per un centinaio di millesimi alla fine è riuscito a conquistare la testa scalzando Leclerc, ma questo exploit è stato cancellato giacché Verstappen avrebbe infranto i limiti della pista.

Le simulazioni del passo gara alla fine della FP1

Si ritorna quindi alla leadership provvisoria nelle FP1 del ferrarista, davanti a Verstappen, Norris, Russell, Antonelli, Hamilton e Piastri, tutti con la soft. La sessione è proseguita quindi con le battute finali e la simulazione con la gomma indicata da Pirelli per la gara, ovvero la media: così ha fatto Leclerc, che ha mantenuto il primo posto delle libere con 1:36.052, sempre con Verstappen e Norris a seguire che invece avevano conservato la soft.

Controcorrente, rispetto anche alla stessa scelta del compagno di squadra, la simulazione di Russell, che ha optato invece per le hard. Il britannico ha mantenuto il quarto posto, a 326 millesimi, davanti ad Antonelli e ad Hamilton che ha ridotto leggermente il suo ritardo da Leclerc a 503 millesimi.

Le FP1 si concludono quindi con il primato di Leclerc, davanti a Verstappen, Norris, Russell, Antonelli, Hamilton, Piastri, Bortoleto, Lindblad e il musicista country per diletto Lawson. Lance Stroll, tredicesimo, è riuscito comunque a mettere a segno il miglior giro nella simulazione gara finale.

GP Austin, Prove Libere 1: la classifica finale