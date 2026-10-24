Anche la FP3 conferma l'ottimo feeling tra le Ferrari e la pista di Austin: Hamilton davanti a tutti, ma Verstappen è a soli 68 centesimi e promette battaglia. Antonelli in gestione

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È ancora il rosso il colore che va per la maggiore ad Austin. Tocca però a Lewis Hamilton mettersi davanti a tutti nelle libere del sabato mattina sul circuito texano, nonostante Charles Leclerc avrebbe fatto registrare il miglior tempo nel finale della sessione, cancellato però per essere andato oltre i limiti consentiti della pista. Qualcosa comunque da tenere bene a mente: le Ferrari vanno forte e vogliono sfruttare l’occasione che sembrerebbe presentarsi, anche perché Antonelli sembra già in gestione punteggio per fare i conti con festeggiamenti, mentre al solito chi fa paura è Max Verstappen, appena dietro a Hamilton è apparso in crescita.

Ferrari veloci, ma Verstappen fa paura

Il britannico ha fatto registrare il miglior tempo senza track limit in 1’34”893, mettendosi l’olandese alle spalle per 68 centesimi e il compagno di squadra Leclerc di poco più di un decimo. A due c’è Antonelli, che invero si sarebbe avvicinato sotto all’1’35”, se sono non ci fosse stato anche nel suo caso un eccesso di pista sfruttato in un punto non consentito.

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In linea di massima però i valori emersi nella giornata di venerdì sono stati confermati, e quando sarà tempo di prove ufficiali c’è da sperare in una bagarre vista raramente a questi livelli, con almeno 4 vetture (5 considerando quella di Russell, comunque un po’ più indietro) a giocarsi la pole. Le McLaren confermano invece di essere un po’ in difficoltà, con Piastri sesto a più di mezzo secondo da Hamilton.