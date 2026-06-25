F1 Austria: anteprima, orari e dove vedere in tv. Ferrari con una novità importante, Mercedes e Red Bull vogliono il riscatto

Guida al GP d'Austria: la storia e le caratteristiche uniche del circuito Red Bull Ring, dove la Ferrari si presenterà con delle novità per il motore, Mercedes cerca rivalsa e Red Bull vuole tornare a primeggiare davanti al suo pubblico

Ottavo appuntamento con la stagione 2026 di F1, che prosegue in Europa con il GP d’Austria. Sul circuito Red Bull Ring di Spielberg il campionato fa tappa dopo il tanto agognato primo trionfo in Ferrari di Lewis Hamilton nella precedente gara a Barcellona, mentre la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli finiva alle corde a causa di un problema di affidabilità. Ma quella nella Stiria è anche la gara di casa di Red Bull, ancora alla ricerca di riscatto in questa stagione.

Breve storia del Red Bull Ring

Inaugurato nella sua veste attuale nel 1996, il Red Bull Ring in realtà affonda le radici al lontano 1969, con l’Österreichring, autodromo permanente nei pressi di Zeltweg, dove ha sede un aerodromo militare. All’epoca il tracciato era lungo 5.911 metri, con qualche cambiamento messo in opera nel 1976. Dopo la stagione 1987 l’Österreichring non apparve per un certo periodo nel calendario della F1: nel frattempo furono apportate delle modifiche che ridussero la lunghezza complessiva a 5.852 metri. Ma solo in seguito vennero avviati dei lavori che cambiarono profondamente il circuito, riammodernandolo seguendo il progetto del 1988 di Hermann Tilke. Nel 1996 venne quindi inaugurato il nuovo A1-Ring, e l’anno dopo tornò ad ospitare la F1.

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Nel 2004 la pista viene acquisita dalla Red Bull, che ne fece il “suo” circuito. Tuttavia ci volle del tempo prima del ritorno in attività dell’impianto, con i lavori che furono bloccati dall’opposizione dei movimenti ambientalisti. Nel 2010 però si riuscì a completare il progetto di rilancio, con la pista in buona sostanza ricalcante l’A1-Ring che fu omologata dalla FIA. Inizialmente vennero ospitate le competizioni del DTM e dei monomarca: in seguito nel 2014 il GP d’Austria tornò nel calendario della F1. Due anni prima lo svelamento dell’enorme scultura di un toro d’acciaio, incorniciato da un arco di 17 metri d’altezza, che troneggia nella zona del circuito. Nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia, l’impianto ha ospitato due edizioni del GP di Stiria.

Le caratteristiche del Red Bull Ring

Oggi il Red Bull Ring misura 4.326 metri, con 10 curve in tutto (7 a destra e 3 a sinistra). Un altro dato che lo caratterizza è il dislivello di 63 metri, essendo costruito in una zona collinare a circa 660 metri sul livello del mare.

È una pista stop&go relativamente breve nota quindi per i suoi saliscendi e pendenze che possono toccare la doppia cifra, sino al 12%. Presenta dei lunghi rettilinei ed è molto veloce, garantendo la possibilità di sorpassi nonché di sfruttamento delle scie; impone inoltre un carico aerodinamico medio e mette sotto pressione i freni delle vetture tra frenate improvvise e successive accelerazioni, e che devono fare i conti anche l’aria abbastanza rarefatta che ha anche conseguenze anche sui motori e sul carico aerodinamico. L’asfalto, non nuovissimo, è particolarmente rugoso, gommato ed è probante per le gomme, in particolare con la trazione in uscita dalle curve lente e con le temperature, sia esterne che date dal maggior scivolamento sull’asfalto.

Per l’occasione il fornitore unico della F1 Pirelli ha messo comunque a disposizione gli pneumatici più morbidi, in particolare i C3 per le gomma hard, i C4 per le medium (forse quella decisiva) e i C5 per le soft: si ipotizza che i team possano optare per la strategia ad una sosta in gara, a seconda delle temperature del fine settimana.

La Ferrari torna alla vittoria e propone delle novità, ma Mercedes non si dà per vinta

Nel precedente appuntamento in Catalogna Lewis Hamilton aveva aggiornato la propria carriera fatta di trionfi e di record con una prima volta a lungo inseguita: ovvero la vittoria da pilota Ferrari. Arrivata in quel di Barcellona grazie ad un rapporto con la SF-26 che non è comparabile con la vettura precedente del suo primo anno in rosso: il britannico ha partecipato attivamente allo sviluppo contribuendo con le sue indicazioni e suggerimenti, con una monoposto che, tramite il nuovo ciclo tecnico, presente delle caratteristiche che meglio si acconciano allo stile di guida di Hamilton, in particolare a livello di efficienza aerodinamica, di sospensioni e di freni.

La Ferrari inoltre può godere di una buona affidabilità, che invece è parso il punto debole delle Mercedes nelle ultime gare. In Canada George Russell si è dovuto ritirare per un cedimento della batteria, e allo stesso modo il leader della classifica Andrea Kimi Antonelli ha dovuto suo malgrado gettare la spugna (e perdere per strada punti preziosi) al Montmelò per un guasto tecnico. La Ferrari si è al tempo stesso confermata per ora seconda forza del campionato, interrompendo la striscia consecutiva di successi Mercedes in attesa che i rilievi dell’ADUO vengano ufficializzati dopo le varie indiscrezioni. Ma da Maranello i lavori sono già in corso per un adeguamento della power unit, la cui terza versione debutterà proprio al Red Bull Ring (e dovrebbe assicurare maggiore potenza). Un potenziale aiuto in più anche per Charles Leclerc, finito in una spirale negativa (anche se di recente ha rinnovato ulteriormente con la Ferrari) ma che proprio in Austria vinse nel 2022, oltre a conquistare cinque podi in carriera.

Novità anche per Red Bull e McLaren

Guai comunque a dare Mercedes in crisi, non è assolutamente da considerare come ipotesi. Il motore di Brackley resta sempre il più performante, capace di dare il meglio alle alte temperature, sebbene le voci che sono circolate nelle ultime settimane riguardo l’ADUO sostengono che risulti Red Bull quella con la power unit migliore dell’attuale griglia: la scuderia di casa cerca riscatto con Max Verstappen, che in Stiria vinse quattro volte, e metterà a disposizione sua e di Isak Hadjar un nuovo pacchetto di aggiornamenti molto vasto. Sarà interessante infine, guardando ai team di vertice, valutare l’andamento delle McLaren, marchio che al Red Bull Ring ha ottenuto sette successi negli anni precedenti: dopo il terzo posto di Lando Norris in Catalogna, la MCL40 si presenta in Austria con una nuova ala mobile posteriore da testare nelle sessioni del venerdì.

GP Austria, orari e dove vedere in tv

-Venerdì 26 giugno

13:30 – 14:30: Prove Libere 1

17:00 – 18:00: Prove Libere 2

-Sabato 27 giugno

12:30 – 13:30: Prove Libere 3

16:00 – 17:00: Qualifiche

-Domenica 28 giugno

15:00: Gara

Il GP d’Austria si può vedere nella sua interezza su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW Tv. Su TV8 e TV8.it, in chiaro, sarà disponibile la differita delle qualifiche del sabato alle ore 18:00. La gara di domenica sarà invece trasmessa in differita a partire dalle ore 18:30.