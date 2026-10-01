In casa Ferrari il media day del Gp del Bahrain si è parlato tanto delle ultime polemiche intorno al futuro di Vasseur, la candidatura di Horner: Hamilton e Leclerc hanno rotto il silenzio sulla vicenda

Clima da tempesta perfetta. Ma non c’entra il meteo con cui la Malesia ha accolto la Formula 1, tanto da far scattare la procedura Heat Hazard. Ferrari ha vissuto una settimana non facile dopo l’ennesimo risultato negativo e podio mancato a Baku. Ma a rendere pesante il clima sono state le voci di un ennesimo ribaltone con la dipartita di Vasseur per arrivare addirittura a Horner. Ecco perchè nel media day del Gp del Bahrain a Sepang i piloti Hamilton e Leclerc sono stati chiamati a rispondere di quanto succede intorno al presente e al futuro di Maranello.

Vassuer-Horner, Ferrari in Malesia tra voci e smentite

I risultati e l’apertura di Horner alla Ferrari hanno rimesso in bilico la posizione di Vasseur, dalle nuove voci di un suo congedo, dopo quelle dello scorso anno in piena crisi della SF-25, all’autocandidatura di Christian Horner da sempre indicato come il “sogno proibito” sportivo del presidente John Elkann. Rumors insistenti a cui la Ferrari h deciso di porre fine, almeno provarci, organizzando una conferenza lampo-online proprio prima del week end del GP del Bahrain. Il messaggio è stato netto: la fiducia in Vasseur e nel suo gruppo di lavoro è totale e non è cambiata.

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Hamilton rompe il silenzio su Vasseur

In Malesia dove si disputa il Gran Premio del Bahrain, i piloti non si sono potuti tirare indietro dal fuoco incrociato di domande su quanto successo nei giorni e nelle ore precedenti. Messo tra i detrattori di Vasseur, Hamilton, che aveva già smentito a suo tempo i rumors su sue pressioni per la cacciata del team principal francese e non solo, ha rotto il silenzio anche dal vivo anche sui tempi e modi della nota Ferrari: “Penso fossimo già uniti. Onestamente, le fonti esterne sembrano così negative nei nostri confronti come squadra e cercano di spezzare il nostro spirito, ma non ci stanno riuscendo.”

“Le persone possono continuare con la narrativa negativa – ha proseguito il 7 volte campione del mondo che manca il podio dal Gp di casa a Silverstone lo scorso 5 luglio – ma dentro tutti stanno lavorando duramente. Fred (Vasseur, ndr) è la persona giusta per guidarci, sta facendo un lavoro fantastico. Ma non è una situazione da un solo uomo, se vuoi puntare il dito, puntalo da un’altra parte. Ci sono persone sopra [Fred] che ne fanno parte anch’esse, sai. Sono in tanti, tantissimi.”

Una frase sibillina che se da una parte toglie il peso delle responsabilità su Vasseur ma dall’altra finisce per puntare il dito contro i vertici di Maranello, il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Leclerc su Vasseur e Horner: “Con Fred rapporto speciale”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Charles Leclerc, che invece negli schieramenti viene messo tra i fedelissimi di Vasseur a cui riconosce un rapporto speciale: “Penso che la sua qualità maggiore sia la capacità di gestire le persone, che è esattamente ciò di cui hai bisogno per eccellere quando sei il team principal. Abbiamo un rapporto molto speciale, è estremamente capace e finora si è rivelato inestimabile, e continuerà a esserlo negli anni a venire. Non c’è mai stato alcun dubbio all’interno della squadra che abbia il nostro pieno supporto. A volte è necessario chiarirlo all’esterno, ma non mi importa più di tanto perché so come stanno le cose dentro la squadra, ed è l’unica cosa che conta. Vorrei solo che ci fossero meno stupide voci in giro”