F1 Bahrain, la Ferrari reagisce contro i "pettegolezzi": Hamilton ringrazia chi lavora in fabbrica, Leclerc guarda alla competizione con Red Bull

La prima fila di Hamilton restituisce un po' di serenità alla Ferrari dopo le recenti indiscrezioni. Il britannico ricorda il lavoro svolto da tutti in fabbrica, mentre Leclerc riflette sull'ascesa di Red Bull nel campionato

Mentre Max Verstappen conquistava la pole nel GP di Bahrain (che si tiene per motivi geopolitici in Malesia, ma intanto Domenicali ha rivelato che, a sorpresa, Qatar e Abu Dhabi chiuderanno regolarmente la stagione 2026), la Ferrari si assicurava comunque la prima fila con Lewis Hamilton, laddove Charles Leclerc si è posizionato in seconda accanto ad Andrea Kimi Antonelli. Per Maranello un modo anche per rispondere con i fatti alle recenti indiscrezioni sulle turbolenze in seno al team.

Hamilton: “Un risultato per niente scontato”

Complice un’ottima Q3, Hamilton ha quindi conquistato il secondo posto sulla griglia, pur con 298 millesimi di distacco da Verstappen. Un risultato salutato con somma soddisfazione da parte del britannico, che a Sky Sport ha anche voluto sottolineare il fatto che non fosse così scontato. “È qualcosa di difficile perché la gente non pensa quante persone lavorino per ottenere questi risultati e per obiettivi che sono complessi da raggiungere. Voglio perciò ringraziare tutti coloro che lavorano in fabbrica, considerando il fatto che le voci e la negatività colpiscono più loro che noi dal momento che ogni giorno si presentano al lavoro e danno il massimo”.

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Hamilton ha però fatto notare che ancora la Ferrari è lontana da “ciò che dovremmo essere, ma la colpa non è di chi lavora in fabbrica, ce la stanno mettendo tutta anche per aggiornare il motore in vista della stagione 2027. Comunque abbiamo fatto dei progressi rispetto all’anno scorso, dove non lottavamo certo per le vittorie e neanche per la prima fila. Ora abbiamo anche un ottimo telaio e un ottimo pacchetto aerodinamico, oltre ad un buon motore“, ha concluso il britannico, conscio comunque che la SF-26 deve ancora coprire qualche difetto sul rettilineo dove non è veloce come le dirette rivali.

Leclerc alle prese con il surriscaldamento delle gomme

Un po’ più amaro Leclerc, la cui qualifica è stata compromessa anche da qualche errore di troppo e da una gestione degli pneumatici, in sofferenza per il surriscaldamento eccessivo. “La Q1 è stata soddisfacente – ha commentato il monegasco ai media – ma nella Q2 ho iniziato ad avere difficoltà perché il posteriore si stava surriscaldando troppo“. Un imprevisto dettato anche da un set-up che, consapevolmente, è stato molto aggressivo. Poi nella Q3 il surriscaldamento ha toccato vette parossistiche “ogni volta che spingevo di più”.

“Red Bull sta crescendo, noi dobbiamo tenere il passo con gli aggiornamenti”

Riguardo la gara di domani, Leclerc teme che sarà difficile battere Mercedes “se anche in gara saranno costanti con i giri competitivi che hanno fatto, dobbiamo perciò approfittare se invece saranno discontinui”. Ma anche Red Bull può essere un’avversaria da non sottovalutare: la pole di Verstappen lo dimostra ma anche la solidità di Isack Hadjar, che non va preso sottogamba, oltre al fatto che il quattro volte campione del mondo già in passato ha dimostrato di essere capace di notevoli rimonte in campionato nella seconda parte della stagione.

“Stanno sicuramente facendo qualcosa di buono, sono stati forti sino a qui con tutte e due le monoposto. Perciò noi dobbiamo aggiornare al più presto per non perdere il ritmo nella battaglia con Red Bull. Vedendo il giro di Lewis in Q3 non siamo poi così lontani, ma c’è da lavorare ancora”.

Vasseur: “Bisogna finirla con i pettegolezzi, non alimentiamo il sistema”

Il risultato di oggi conferisce morale alla squadra, come ha fatto capire Hamilton, soprattutto alla luce delle recenti voci su Frédéric Vasseur in bilico e un Christian Horner in pole per sostituirlo. A Sky Sport il team principal, dopo aver commentato i buoni esiti della qualifica odierna e aver analizzato come potrebbe essere la gara domani (“Ci sarà molto degrado, non sarà facile capire le gomme soprattutto con stint lunghi”), si è brevemente soffermato sulla situazione del team.

Dettosi lieto del supporto esplicito da parte dei suoi piloti, Vasseur ha affermato: “Penso che bisogna smettere una volta per tutte con i pettegolezzi. Noi lavoriamo come squadra sia nei momenti positivi che in quelli difficili. Ed oggi il buon risultato non è stato solo di Lewis, ma di tutta la squadra, e questo vale anche quando le cose non vanno così bene. E non dobbiamo alimentare questo sistema“, riferendosi alle indiscrezioni che circolano.