Problemi per il leader del mondiale nella prima sessione di prove libere del Gp di Azerbaijan: la sua Mercedes si ferma per un problema idraulico, inizio in salita per Kimi

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non è iniziato nel migliore dei modi il Gran Premio di Azerbaijan per Antonelli. La Mercedes #12 ha lasciato a piedi Kimi dopo una manciata di minuti dall’inizio della prima sessione di prove libere. Il leader del Mondiale è stato costretto a fermarla in mezzo alla pista con del fumo che usciva dal retrotreno e causando le bandiere gialle e la Virtual Safety Car.

Antonelli fermo in pista: cosa è successo

Dopo 25 minuti dall’inizio delle prove libere 1 a Baku e aver fatto registrare il miglior tempo fino a quel momento con le gomme dure (è stato il più veloce per diversi minuti, sufficiente a garantirgli il quinto posto dietro a Russell, Verstappen e alle Ferrari ), Antonelli si è ritrovato in difficoltà dopo le prime curve con le gomme morbide. Kimi è stato costretto a fermare la sua Mercedes nel bel mezzo della pista. A causare lo stop della monoposto #12 di Antonelli una perdita di pressione idraulica, come confermato dal team dell’italiano.

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Il team radio di Kimi dopo lo stop

Abbastanza lampante la comunicazione radio di Antonelli con il suo ingegnere di pista, Peter Bonnington, appena fermata la sua Mercedes: “Ho perso l’impianto idraulico”. Il problema e lo stop che hanno messo fine in anticipo alle attività in pista di Antonelli non gli hanno impedito di finire in top 6 alla fine delle fp1 con il 6° tempo, peraltro fatto con le gomme dure e con la pista ancora poco gommata. Questo fa ben sperare per il prosieguo del week end del leader del Mondiale reduce dalla doppietta di Monza e Madrid e in odore di titolo.

Antonelli cambia power unit: sarà penalizzato?

Kimi è stato costretto a cambiare Power Unit per affrontare la seconda sessione di prove libere in cui peraltro è riuscito a entrare in pista dopo mezz’ora di grandissimo lavoro al box Mercedes. Antonelli però non andrà in penalità come era già successo a Monza in quanto sulla sua monoposto è stata montata un’unità vecchia

Dal fuoco di Sainz ad Ocon: fp1 con tanti problemi in pista

I problemi non si sono limitati alla Mercedes di Antonelli. Hanno afflitto anche altre vetture, come le McLaren che hanno fatto fatica, il cambio della Red Bull di Hadjar al rientro e fresco di rinnovo per il 2027, mentre nel finale si sono fermati in successione causando altrettante bandiere gialle: Lindblad con la Racing Bulls, la Haas di Ocon e l’Audi di Hülkenberg.

Senza dimenticare il principio di incendio che ha visto la Williams di Carlos Sainz prendere fuoco negli scarichi con i freni posteriori bruciati e Fernando Alonso in grosse difficoltà che ha dovuto togliere le mani dal volante a un certo punto per via di un problema non specificato alla sua Aston Martin AMR26.