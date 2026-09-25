Qualifiche disastrose per Antonelli che picchia in Q1 e mette fine anzitempo alle sue qualifiche, partirà 16° con tanta rabbia in corpo nella speranza di ripetere una Monza bis

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Finora non è stato di certo il miglior week end del campionato per Antonelli. Il leader del Mondiale per la prima volta deve affrontare un fine settimana difficile. Chissà se c’entra il giorno di anticipo ma sembra che non gliene vada una bene. La Mercedes che lo abbandona nelle fp1 e poi lui che va a muro in Q1, un errore che non ci stava in quel momento e che rischia di pregiudicargli il Gp di Baku. Kimi è rabbuiato e arrabbiato dopo le qualifiche e non vede l’ora di mettere la sua ira sul piede dell’acceleratore sognando una rimonta in stile Monza. Chissà.

Antonelli a muro, l’errore fatale: inutile forzare in Q1

Una svista a metà tra l’errore di concentrazione e il chiedere troppo, rischiare oltremodo. Così Antonelli ha commesso il suo primo errore importante della stagione che non succedeva dalle libere in Australia, prima gara dell’anno. Kimi è andato a sbattere all’interno di curva 1, stringendo troppo, cercando il limite quando non era sufficiente specie in una circostanza, quella del Q1, sarebbe bastato portarla al traguardo.

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Ed invece ha toccato il muro con l’anteriore sinistra, distruggendo la gomma ma soprattutto compromettendo la sospensione. Ironia della sorte con il tempo che aveva fatto poco prima, Kimi sarebbe passato ugualmente in Q2, come poi è successo, almeno nominalmente, 15° al termine del Q1.

Team radio Kimi: il tentativo disperato, l’ordine di Bonnington

Dopo aver comunicato di aver toccato il muro col più classico degli “I hit the wall” in inglese, Antonelli ha chiesto con insistenza la possibilità di tornare ai box per provare a riparare la monoposto per riuscire a girare in Q2 se si fosse qualificato, come poi è successo. Ma Peter Bonnington lo ha stoppato in tutti i sensi, chiedendo a Kimi di fermare la macchina anche per non incorrere in inutili sanzioni come rischiato da Hamilton a Madrid.

Antonelli: “Ho colpito il muro”

[…]

Antonelli: “Provo a rientrare ai box

[Bonnington gli chiede di fermare la macchina]

Antonelli: “Perchè non possiamo aggiustarla?”

Bonnington: “E’ un lavoro che richiede troppo tempo, sarebbe inutile (per continuare le qualifiche, ndr)

Antonelli: “Scusatemi”

Antonelli si sfoga: “Sono molto arrabbiato

“Un errore da parte mia, molto inutile, a dire il vero sono molto, molto arrabbiato per questo”. Kimi amareggiato cerca di trarre una lezione da tutto questo: “È un buon modo per tornare alla realtà e ricordarmi che devo rimanere concentrato in ogni momento.”

Queste le prime parole di Antonelli ai microfoni di Sky Sport. Kimi ha analizzato quello che è successo: “Il grip stava aumentando molto rapidamente, giro dopo giro. Quindi ovviamente ho impostato la curva e purtroppo avevo molto più grip rispetto al giro precedente e ho toccato il muro. Quindi errore da parte mia. Molto inutile, a dire il vero. Sono molto, molto arrabbiato per questo e cercheremo di fare meglio domani”.

Kimi per un Monza bis ma Russell va forte

A chi gli chiede se e quanto sarà possibile rimontare in gara ricordando l’impresa di meno di un mese fa a Monza, da 19° a secondo in pochi giri e poi primo davanti a Russell, Antonelli non pone limiti alla provvidenza e alla velocità stellare della sua Mercedes ma sente che non sarà facile con questo Russell: “Sì, voglio dire, la macchina è stata molto forte questo fine settimana. Quindi George sta andando incredibilmente bene. Ma sì, daremo il massimo domani per recuperare quante più posizioni possibili”.

Intanto la Mercedes insieme al pilota potrebbe anche decidere di montare una power unit nuova sulla monoposto di Kimi, beccare una nuova penalità, proprio come a Monza, partendo in fondo alla griglia, arretrando di fatto di poche posizioni rispetto alla 16sima da cui dovrebbe partire Antonelli.