Caos Ferrari, sgarbo Hamilton: non restituisce la posizione a Leclerc che protesta in radio. Lewis chiede scusa

Al peggio non c'è mai fine, pasticcio Ferrari anche nel finale a Baku: a Hamilton viene chiesto di ridare la posizione a Leclerc ma lo scambio non riesce. I team radio di Bozzi e Adami, le scuse di Lewis

Al peggio non c’è mai fine. E così capita che la Ferrari nell’ennesima gara da dimenticare di questo 2025 così balordo collezioni un altro pasticcio finale. Come se non bastasse il sabato da incubo in qualifica o il GP anonimo nelle posizioni di rincalzo. All’ultimo giro viene chiesto a Hamilton di ridare la posizione a Leclerc che lo aveva fatto passare qualche tornata prima per provare a sfruttare le gomme nuove. Ma lo scambio non riesce, Lewis chiede scusa dopo la gara.

Pasticcio Ferrari all’ultimo giro

Dentro l’ennesima gara deludente della Ferrari nel Gp di Azerbaijan c’è spazio anche per un ultimo impasse che descrive appieno il momento no sense della rossa in questo 2025. Dopo il pit stop ritardato, Hamilton ha gomme medie più fresche, si ritrova dietro Leclerc con le dure messe intorno al 20° giro. Dai box Bryan Bozzi, ingegnere di Charles, chiede al monegasco di far passare Hamilton.

Leclerc obbedisce, Hamilton pur prendendo il trenino Lawson, Tsunoda e Norris non riesce a migliorare la sua posizione causa drs reciproco di quelli davanti. Così all’inizio dell’ultima tornata l’ingegnere di pista dell’inglese, Riccardo Adami, lo avvisa di ridare la posizione a Leclerc sul traguardo. Chissà se per un errore di valutazione o se per malizia, Lewis rallenta solo sul rettilineo ma non abbastanza per far passare l’altra Ferrari.

La ricostruzione dei team radio di Hamilton e Leclerc

[giro 43]

Bozzi : “Charles, vogliamo scambiare le macchine in Curva 1 e dare una possibilità a Lewis con le Medie”.

Leclerc : "Se Lewis non riuscirà a passare gli altri, scambieremo nuovamente le posizioni o…?",

Leclerc : “Se Lewis non riuscirà a passare gli altri, scambieremo nuovamente le posizioni o…?“,

Bozzi : "Mancano due giri alla fine, ti faremo sapere".

: “Mancano due giri alla fine, ti faremo sapere”. [ultimo giro]

Bozzi a Leclerc : "Scambieremo nuovamente le posizioni alla fine del giro sul rettilineo principale, se Lewis sarà ancora dietro gli altri"

Adami a Hamilton : "Lascia passare Charles, è a un secondo e mezzo da te. Questo è l'ultimo giro".

: “Lascia passare Charles, è a un secondo e mezzo da te. Questo è l’ultimo giro”. [lo swap di posizioni non riesce]

Leclerc: “È per un ottavo posto e quindi va bene così: [Hamilton] può godersi questa P8. Non è giusto, è una cosa stupida, ma non mi importa onestamente”.

Hamilton chiede scusa a Leclerc

Alla fine della corsa nelle dichiarazioni post gara, è stato chiesto conto a Hamilton di questo episodio visto che qualcuno aveva cominciato a parlare di malizia da parte del 7 volte campione del mondo che due settimane fa a Monza era stato al centro di una polemica similare quando nè il team glielo aveva chiesto, nè lui si era offerto di dare la scia a Leclerc nelle qualifiche per fare la pole.

«Charles è stato così gentile da lasciarmi passare – ha detto Lewis alla fine della gara – Alla fine ho ricevuto il messaggio molto tardi. È stato solo un mio errore di valutazione. Chiedo scusa a Charles, non succederà più»