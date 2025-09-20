Baku, tensione Ferrari: Hamilton critica la scelta gomme, Vasseur lo zittisce. Leclerc: "Niente scuse, errore mio"

In una qualifica folle, Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d'Azerbaijan. Delusione Ferrari e McLaren: lo sfogo di Hamilton

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

A Baku è successo di tutto. Nelle qualifiche del Gran Premio d’Azerbaijan, Max Verstappen conquista la pole position. Alle sue spalle si ritrovano clamorosamente Carlos Sainz e Liam Lawson, che concludono un piccolo capolavoro. Disastro Ferrari con l’eliminazione di Hamilton nel Q2 e l’incidente di Leclerc nel Q3.

Il monegasco era reduce da quattro pole position consecutive in Azerbaijan, ma è finito a muro, complice anche qualche goccia di pioggia. Quarta posizione per Kimi Antonelli, solamente settimo Lando Norris. Qualifiche caratterizzate dalle tante bandiere rosse per incidenti ed errori dei piloti: superato il record di bandiere rosse in qualifica fatto registrare a Imola 2022 e Brasile 2024.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Hamilton deluso: “Sono dispiaciuto per i ragazzi, pensavo alla pole”

Hamilton ha commentato a Sky Sport la sua eliminazione: “Credo che avrei potuto fare meglio in Q2. Dobbiamo prendere nota per cercare di migliorare l’esecuzione. Tutti nella top 10 avevano tre medie, io due. Si vedevano che le medie erano le migliori ma io non le avevo, un peccato. Ero veloce anche con le soft ma non era lo stesso. Volevo provare un altro giro ma mi mancava il carburante dopo il giro di riscaldamento. Nonostante tutto ci sono stati anche aspetti positivi”. Tanta delusione per la prestazione dell’inglese che nel corso del weekend aveva dato ottimi segnali di feeling con la macchina, come non aveva avuto in gran parte di questa stagione. Dopo la prima posizione nelle FP2, era lecito sognare: “Sono dispiaciuto perché volevo regalare un bel risultato ai ragazzi, pensavo di poter puntare anche alla pole. Ma evidentemente non era scritto”.

Vasseur smentisce Hamilton: “Era tutto già calcolato”

Vasseur ai microfoni di Sky Sport ha però smentito Hamilton: “Il carburante l’avevamo calcolato per un giro e non si può metterne in più in qualifica. Per le gomme era al limite per tutti. Alla fine la pole con le soft, ma il secondo è con le medie usate. Non penso che derivi da questo l’eliminazione di Lewis. Probabilmente avevamo le gomme un po’ troppo fredde e non siamo riuscite a metterle nella finestra giusta”.

Invece sull’incidente di Leclerc, il team principal della Ferrari ha aggiunto: “Se avessimo provato di più le medie, l’incidente non ci sarebbe stato. Ma avremmo abbassato il numero delle medie e ne avevamo solamente tre. Il giro di Leclerc non era male, era più veloce di Norris. Ieri la media sembrava la migliore nelle prove libere, ma con il vento era difficile portarle nella giusta finestra. Sessione complicata, è stato difficile, ma non è una scusa per noi. Significa che dobbiamo considerare che alcune cose sono andate storte”. Inoltre Leclerc nel venerdì non aveva mai montato le medie. Ora però la testa è tutta sulla gara di domani, nella quale Leclerc partirà decimo e Hamilton dodicesimo: “I valori sono rimescolati e a Baku è sempre difficile superare. La gara sarà lunga e se farà freddo si apriranno opportunità. Dovremo reagire nel modo giusto alle varie safety car”.

Leclerc: “Voglio fare come Ricciardo nel 2017, ma sarà difficile”

Leclerc ha poi commentato così l’incidente: “La pioggia non mi ha condizionato, non può essere una scusa. L’errore è mio. Poi oggi abbiamo fatto fatica con la media. Ieri sembrava che Lewis ne avesse di più con la media, ma il cambio di temperatura non ci ha permesso di metterla nella finestra giusta. Non ha aiutato e non siamo riusciti a trovare un modo per accenderla. La soft forse ci dava qualcosa in più”. Comunque il pilota della Rossa ha già la testa sulla gara di domani. A Sky gli hanno ricordato la vittoria di Ricciardo partendo dal decimo posto: “Per domani ho in mente di ripetere quello che ha fatto Ricciardo nel 2017. Sarà difficile perché la Red Bull ne ha di più in questo weekend e partendo davanti Max ha una grande occasione. Ma ci proverò”.

Verstappen: “Domani gara lunga, spero di confermare Monza”

Quando tutti crollano, Max Verstappen rimane in piede e si prende la pole position: “Qualifica lunghissima con tante bandiere rosse e mettere insieme il giro è stato difficile. C’era anche la pista in pioggia, condizioni difficilissime“. Bandiere rosse che hanno creato più di qualche problema all’olandese: “Non avevo neanche le gomme migliori ma per via delle bandiere rosse rischiavo di finirle. Nel weekend siamo migliorati ogni volta che siamo andati in pista e abbiamo fatto la prestazione quando contava di più. Penso che comunque saremmo stati in lotta per la pole anche senza la pioggia”. Ora a Baku avrà un’occasione d’oro per bissare il successo ottenuto in Italia: “A Monza grande lavoro, speriamo di continuare così. Domani è una gara lunga, vogliamo partire bene facendo la nostra gara e gestendo le gomme”.

Antonelli chiude in quarta posizione: “Un peccato non aver chiuso in prima fila. Il giro era abbastanza buono, potevo fare P2. Ma ho avuto un colpo di vento sul posteriore. L’ho tenuta, ma ho perso 2/3 decimi. Ma le condizioni erano difficili per tutti. Il vento era imprevedibile e anche per la gomma. Appena usciti dai box ha iniziato a piovigginare e ho fatto fatica a metterla in temperatura. Voglio progredire e non guardarmi indietro”.