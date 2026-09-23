Ferrari, Hamilton boccia le novità 2027. Gare più brevi e calendario fanno infuriare Lewis: “È tutto sbagliato”

A Baku, il sette volte campione del mondo boccia su tutta la linea le novità proposte per la stagione 2027 di F1. Dalle gare più corte al calendario, il ferrarista demolisce ogni proposta

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

A pochi mesi dal celebrare i vent’anni nel circus, Lewis Hamilton boccia su tutta la linea le novità previste per la stagione 2027. Da Baku, il sette volte campione del mondo inglese non le manda a dire e spara a zero sulle proposte di gare più corte e sulle scelte di calendario che introducono, a suo dire, “novità senza senso”.

Hamilton boccia le novità 2027

Hamilton infiamma il mercoledì che inaugura il weekend anticipato di Baku sparando letteralmente a zero contro la federazione. A mandare su tutte le furie l’inglese della Ferrari sono le novità ventilate in vista della prossima stagione 2027. Per Lewisnon c’è praticamente nulla da salvare, a cominciare dalla volontà di ridurre il numero di giri di gara per ogni GP per venire incontro alle necessità economiche e al cambio nel rapporto tra motore elettrico e termico.

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Lewis chiede gare più lunghe

Con il termico favorito e dunque più sollecitato in pista, infatti, cresce il consumo di carburante e andare avanti con lo stesso numero di giri attuali costringerebbe a ridisegnare telaio e scocca. Un’eventualità difficile da conciliare con i limiti imposti dal budget cap. Lewis però non ci sta e rivendica la centralità dello sport e degli atleti: “Non conosco i dettagli della scelta, ma per me non ha senso accorciare le gare, anzi dovremmo andare proprio dalla parte opposta. Le gare già ora sono più semplici che mai dal punto di vista fisico”.

“Questo weekend – ha proseguito il numero 44 – abbiamo mescole capaci di coprire tutta la gara e in molti GP facciamo un solo pit-stop. Le gomme sembrano durare sempre di più, ma per come la vedo io vorrei percorrere più giri. Questo dovrebbe essere uno degli sport più esigenti dal punto di vista fisico e mentale, con gare come Singapore e la Malesia che ti spingono al limite. Parliamo di uno sport. Dobbiamo alzare l’asticella e superare i limiti. Per questo non ha senso accorciare le gare. Dobbiamo allungarle”.

Ham boccia la Sprint a Monaco

Ma le critiche di Hamilton non risparmiano nemmeno il calendario, con Montecarlo e la sua Sprint a non convincere il ferrarista: “Fare un’altra sessione di qualifiche sarebbe carino, ma ho sempre detto che a Monaco ci vuole qualcosa di diverso. Per me non ha senso riproporre lo stesso formato di gara adottato negli altri circuiti. Le Sprint hanno portato qualcosa di nuovo, ma per Monaco serve altro. Il circuito è bellissimo, ma la gara è tra le più noiose dell’anno. La Sprint non può essere la risposta. Ci vogliono gare belle per i tifosi, come in Malesia, e non gare in cui non si vedono sorpassi”.

Dubbi su Imola, Lewis vota il Medio Oriente

Hamilton chiude il proprio Media Day con un affondo al possibile finale della prossima stagione, bocciando Imola e chiedendo più gare in Medio Oriente: “Voglio correre lì, è una regione che amo. Non conosco il livello di rischio legato alla situazione attuale in quelle zone, ma Domenicali saprà prendere la decisione giusta. Finire la stagione a Imola vuol dire andare incontro alle incognite del meteo. Si correrà in inverno e non si vedono troppi sorpassi. Più gare corriamo in Medio Oriente e meglio è”, ha concluso l’inglese della Ferrari.