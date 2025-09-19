Virgilio Sport
F1

Baku, Hamilton parte col piede sbagliato: "Ho urtato il muro" il team radio dopo il pasticcio

A meno di dieci minuti dalla fine della prima sessione di prove libere a Baku, Hamilton ha picchiato con l'anteriore sinistra della sua Ferrari.

Pubblicato:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Piove sul bagnato per Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo continua nella sua striscia negativa con la Ferrari. Ed ha cominciato male anche il week end di Baku. L’inglese ha picchiato sin da subito nella prima sessione di prove libere del Gp di Azerbaigian causando per fortuna solo una foratura sull’anteriore sinistra della sua SF-25. Ma è un segnale di quanto ancora Lewis sia in difficoltà con la rossa.

Hamilton subito a muro a Baku

A meno di dieci minuti dalla fine della prima sessione di prove libere a Baku, Hamilton ha picchiato con l’anteriore sinistra della sua Ferrari. Per sua fortuna leggeri danni alla monoposto numero 44 che gli hanno consentito di rientrare ai box con una semplice foratura alla gomma. I meccanici della Ferrari non hanno riscontrato danni particolari alle sospensioni e una volta cambiati i pneumatici e l’ala anteriore hanno rimandato in pista l’inglese per gli ultimi istanti di fp1. Che Lewis ha chiuso solo al 13° posto senza migliorarsi nel finale.

Il team radio di Lewis

  • Hamilton: “Ho urtato il muro”
  • Adami: “Hai una foratura.”
  • Hamilton: “Penso anche al danno all’ala anteriore.”

Laconico ed essenziale il messaggio di Hamilton via radio al suo ingegnere di pista Riccardo Adami dopo aver toccato il muro di Baku. Per Lewis l’ennesimo inconveniente che fa iniziare in salita un week end di gara. Ricordiamo i testa coda in Belgio e a Zandvoort dove poi ha picchiato a muro distruggendo la sua Ferrari in gara. Sempre in Olanda l’inglese aveva ignorato le bandiere gialle prima della gara nel giro di installazione e per questo era stato sanzionato con 5 posizioni di penalità nel Gp di Monza pregiudicando la sua gara.

Baku, Hamilton parte col piede sbagliato: "Ho urtato il muro" il team radio dopo il pasticcio F1, Baku: da Leclerc a Gasly tutti pazzi per il golf ma è un gatto il vero protagonista del paddock

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Lecce - Cagliari
SERIE B:
Frosinone - Sudtirol
Palermo - Bari

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio