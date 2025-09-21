F1, Mara Sangiorgio torna a condurre in studio e i social esultano: "Ce ne vorrebbero due"

Nel week end del Gran Premio di Baku a Sky Sport F1 si è rivista con ottimi risultati Mara Sangiorgio in conduzione, alla Federica Masolin per intenderci e non inviata. I social apprezzano ma il web si spacca

L’ha rifatto ed è stata una piacevole sorpresa. Piccolo rimpasto di assegnazioni a Sky Sport F1 per seguire il Gran Premio di Baku. Nella tre giorni della tappa azera del Mondiale Mara Sangiorgio è rimasta ai box. Da Milano ha condotto in studio il pre e post evento giostrando i collegamenti dall’Azerbaijan, le interviste e quant’altro con i soli Davide Camicioli e Vicky Piria sul campo, o meglio in pista, come inviati. Non era la prima volta e stando ai commenti sul web gli appassionati hanno gradito, anzi vorrebbe che l’ottima Mara avesse il dono dell’ubiquità.

Mara Sangiorgio, dopo Jeddah salta Baku

Era già successo in occasione del Gran Premio di Arabia Saudita. Anche in occasione del week end di Baku il pubblico televisivo della Formula 1 in Italia non ha sentito la voce di Mara Sangiorgio collegata dai box. Bensì l’ha potuta sentire e soprattutto vedere. Niente cuffie, niente microfono in mano a rincorrere di garage in garage piloti e team principal.

Questa volta la giornalista di SkySport F1 è rimasta a casa. Mara Sangiorgio ha condotto da studio, lanciando servizi e collegamenti, coordinando gli ospiti al tavolo, gli opinionisti Matteo Bobbi e Ivan Capelli, con quelli a Baku dove erano presenti Marc Genè, Davide Camicioli e Vicky Piria che anche in questa occasione come in Arabia, hanno svolto il lavoro “sporco” da inviati. Addirittura Mara nella giornata delle prime libere ha affiancato Carlo Vanzini, nella telecronaca delle fp1.

Mara Sangiorgio in versione Federica Masolin piace

Proprio come per la tappa di Jeddah il pubblico di Sky Sport ha apprezzato la conduzione di Mara Sangiorgio. A molti ha riportato alla mente i tempi in cui c’era Federica Masolin a condurre la F1. E per un attimo i tifosi della Ferrari dimenticano i disastri di Hamilton e Leclerc.

Dal web emergono solo commenti positivi: “La mitica Mara al commento del post qualifiche. Finalmente un po’ di competenza su Sky! Finalmente un analisi seria e non boiate sparate a caso. Date un programma a questa giornalista” scrive qualcuno, “Mara Sangiorgio sempre alla conduzione, sarebbe splendido” ribatte un altro. Ma c’è chi pone il problema: “Mara è bravissima in studio ma io la preferisco in pista. Lei è l’unica fonte di notizie interessanti e pertinenti al GP”. Ed allora si pone il problema perchè sono in tanti a volere una Sangiorgio col dono dell’ ubiquità. E allora la soluzione definitiva la propone un utente: “Cloniamo Mara, una è poca!”