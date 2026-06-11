A Barcellona i due piloti della Ferrari spiegano le scelte sui freni di cui si è tanto parlato in settimana, Leclerc ancora deluso dopo Monaco copia la scelta di Hamilton ma la maglia di Charles dice ben altro. Intanto Alonso pensa al ritiro e lancia una stoccata ad Antonelli

Il week end del Gran Premio di Catalogna si apre all’insegna del classico giovedì dedicato alle interviste, la conferenza stampa e la mix zone. Grande attesa a Barcellona per i piloti di casa dove Fernando Alonso regala un paio di chicche, soprattutto si sbilancia sull’ipotesi ritiro, forse per la prima volta, non senza una stoccata al magic moment di Kimi Antonelli. E poi ci sono i piloti Ferrari, Hamilton in gran forma e Leclerc ancora giù di corda per la delusione di Monaco, in casa.

Leclerc con la maglia 44 di Lewis, siparietto a Barcellona

Per tutta la settimana, dopo il ritiro di Leclerc a Monaco, finito nel muro, si è parlato dei freni della monoposto del monegasco che si è lamentato non poco della sua configurazione guardando con interesse a quella di Hamilton. Anche per questo è stato curioso che Charles sia arrivato al circuito del Montmelò e dopo essersi cambiato si è aggirato nel paddock con una maglia della Ferrari col numero 44.

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Un evidente errore nella distribuzione o nella scelta della t-shirt che ha strappato più di qualche sorriso, sottolineata dagli stessi account social della Ferrari che hanno dato la colpa, ironicamente, alla lavanderia…

La questione dei freni spiegata da Hamilton e Leclerc

Come detto si è fatto un gran parlare della configurazione dei freni, diversa per i due piloti da qualche gara a questa parte. Hamilton ha provato a fare chiarezza: «Entrambi abbiamo provato l’opzione che sto usando io in gara e Charles alla fine non la voleva e ha scelto quella che stava usando lui. Ora ha cambiato idea. Per me non fa differenza. Non è quel singolo fattore ad aver fatto la differenza»

Leclerc ha sposato le parole del compagno di squadra oltre che la scelta per Barcellona: “Lewis ha ragione. È stata una decisione che abbiamo preso come squadra per differenziare un po’ le configurazioni della vettura. Gli ultimi due weekend sono stati più difficili di quanto mi aspettassi inizialmente, e ora procederemo nella direzione di Lewis”

Leclerc ancora deluso per Monaco

Meno sorridente del solito. Charles a Barcellona ha il viso ancora teso e provato dal ritiro di Monaco, nella gara di casa, pochi giorni dopo il rinnovo con la Ferrari: “Fa ancora male, Monaco. Di solito sono bravo a superare le cose, ma penso che questo faccia male perché è anche casa mia – le parole amare del monegasco – Ora non vedo l’ora di essere di nuovo in pista domani e di guidare ancora. È il modo migliore per dimenticare quello che è successo lo scorso weekend.”

Aduo: Hamilton non si illude, Leclerc ci crede

Sugli eventuali vantaggi apportati dall’ADUO, nessuno dei due piloti si fa strane illusioni a cominciare da Hamilton: “È improbabile, ci vogliono mesi e mesi e mesi per sviluppare e modificare componenti sul motore, per testarli, per assicurarci che mantengano l’affidabilità, ed è un processo di sviluppo lunghissimo, quindi che il motore riesca a recuperare quest’anno è altamente improbabile, direi che il motore recupererà quest’anno con il tempo che ci resta è più l’opportunità di chiudere il gap per l’anno prossimo, in termini di potenza.”

Inguaribile ottimista e sognare Leclerc: «Continuerò a credere nel titolo fino alla fine. Quest’anno, lo sviluppo avrà un ruolo così cruciale che è essenziale che tutto funzioni correttamente. Se ciò accadrà, tutto è possibile.»

Alonso parla per la prima volta di ritiro

“Questa è probabilmente la mia ultima gara a Barcellona. Quindi ringrazierò tutti e cercherò di godermi il weekend”.

Fernando Alonso non usa giri di parole e nella sua Spagna sgancia la “bomba” parlando per la prima volta apertamente di ritiro. L’età avanza e non ammette deroghe, per di più la situazione in cui si trova Aston Martin non concede nemmeno false speranze su un futuro competitivo, nè a breve nè a media distanza. Così come il mercato dei top team da tempo preclusi all’asturiano.

“Non sarò competitivo. Non sarò a lungo in qualifica, e in gara ci sarò, ma a un ritmo più lento. È una gara speciale, e quest’ultima volta lo sarà altrettanto“, ha commentato nella conferenza stampa ufficiale della FIA. “Non ho niente in mente; dopo l’estate deciderò se continuare o meno. Ma Barcellona non ci sarà l’anno prossimo, quindi ci sono molte più probabilità che questa sia la mia ultima gara”, ha aggiunto.

La stoccata di Alonso ad Antonelli: “Altri più forti di lui”

Sempre dentro la conferenza ufficiale della FIA, Alonso ha parlato del magic moment di Kimi Antonelli, come al solito, senza peli sulla lingua. Esaltazione ma non solo: “Rispetto ai miei tempi adesso abbiamo i simulatori e vari strumenti che aiutano in parte l’arrivo dei piloti in F1. Penso che Kimi abbia un talento incredibile. Ora ha una macchina dominante, si è adattato bene e sta vincendo le gare senza errori, malgrado la pressione di essere in testa al campionato. Nei kart e nelle formule propedeutiche ha avuto alti e bassi in termini di risultati, mentre altri piloti della sua generazione erano riusciti a stargli davanti con le stesse vetture (indicando Bearman al suo fianco, ndr). “.