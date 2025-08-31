F1, beffa doppia per Hamilton e la Ferrari: la stangata da scontare a Monza. Perché è stato penalizzato di 5 posizioni

Il pilota della Ferrari è stato penalizzato dopo il Gp d’Olanda per non aver rallentato a sufficienza quando sul circuito erano esposte le bandiere gialle per il giro di ricognizione

Una domenica da incubo per la Ferrari e una doppia beffa per Lewis Hamilton che esce dall’esperienza olandese con un pugno di mosche e con una spada di Damocle che pesa anche in virtù del GP di Monza. E di non certo non è andata meglio al suo compagno di squadra Charles Leclerc.

La stangata per Hamilton

La domenica sulla pista di Zandvoort si conclude con una doppia beffa per Lewis Hamilton, il piota della Ferrari è uscito dopo essere finito a muro chiudendo in larghissimo anticipo la sua gara. Poi la seconda beffa che si consuma a distanza di qualche ora quando arriva la penalizzazione di cinque posizione nella griglia di partenza del Gran Premio d’Italia a Monza per non aver rallentato a sufficienza mentre erano esposte le bandiere gialle nel giro di ricognizione. Nella relazione dei commissari di gara della Fia si legge: “Data la natura del tracciato, il direttore di gara aveva informato tutti i partecipanti che all’ultima curva prima della pitlane arebbe esposto due bandiere gialle per garantire la sicurezza di chi era in pista e di chi era in pitlane”.

I motivi della penalizzazione

Secondo i commissari il pilota della Ferrari avrebbe ridotto la sua velocità solo di 20 km orari: “Non abbiamo ritenuto che una riduzione della velocità in un settore con doppia bandiera gialla fosse significativa. E neanche nell’accesso ai box la sua velocità era notevolmente ridotta”. Ma Hamilton ha rischiato anche una sanzione più grave visto che per infrazioni di questo tipo la punizione può essere anche di 10 posizioni nella griglia di partenza del Gp successivo.

Il weekend da incubo

Un weekend da incubo per Lewis Hamilton e non il primo per il pilota britannico. L’esperienza alla Ferrari si sta rivelando decisamente distante da quella che lui e i tifosi della Rossa si aspettavano. E in Olanda arriva uno dei punti peggiori di questa stagione con il sette volte campione del mondo che sembra quasi sconfortato: “Non posso dire molto – ha dichiarato alla fine della gara – Per me è molto insolito fare errori e incidenti del genere e finire subito fuori dalla gara. Non è il massimo ma le cose vanno così”.