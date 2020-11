F1, Binotto alla Ferrari: "Sesto posto inaccettabile"

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha mandato un messaggio al team in vista delle ultime tre gare del Mondiale in Medio Oriente: “Un sesto posto è difficilmente accettabile per la Ferrari, spero che i progressi messi in mostra nelle ultime gare ci aiutino ad andare avanti”, sono le sue parole alla testata svizzera Blik.

Il Cavallino in classifica generale costruttori è al momento sesto, distante 24 punti dal terzo posto del podio, occupato dalla Racing Point, e dietro anche a McLaren e Renault.

OMNISPORT | 25-11-2020 15:23