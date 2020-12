F1: Binotto, messaggio a Mick Schumacher

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha mandato un messaggio a Mick Schumacher, che l’anno prossimo debutterà da pilota ufficiale in Formula 1 sulla Haas: “Mick è un giovane di grande talento e nel team americano avrà la possibilità di crescere in maniera graduale, supportato dalla Ferrari Driver Academy così com’è avvenuto negli ultimi anni. Il suo rapporto con Ferrari è a lungo termine e seguiremo costantemente i suoi progressi, sia come pilota che come uomo”.

“L’arrivo di Mick in Formula 1 rappresenta un ulteriore successo di FDA come programma di crescita per giovani piloti e non vediamo l’ora di vederlo all’opera, a partire dalle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi e poi nel corso dello Young Driver Test in programma nella giornata del 15 dicembre”.

OMNISPORT | 02-12-2020 20:08