F1, Binotto: "Non lascerò mai la Ferrari"

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto in occasione del Festival dello Sport ha ripercorso la sua lunga carriera a Maranello, a cominciare dagli inizi: “Da bambino mi piaceva giocare con le macchinine, la prima era la Ferrari di Lauda. Mi divertivo a smontarle ma quasi mai riuscivo a metterle a posto”.

“Abitavo in Svizzera, per me tifare Ferrari significava appartenenza. Dopo una master a Modena, feci qualche mese di stage. Al termine fui assunto, ma per tre mesi mi occupai di risorse umane. Nel ’95 non riuscivo a trovare un ingegnere motorista e così mi sono proposto… Non mi vedrei mai in un’altra squadra in F1, qui e’ il meglio che si possa trovare. Del dna del suo creatore e’ rimasto tantissimo e noi vogliamo promuovere i suoi valori tutt’ora”.

OMNISPORT | 09-10-2020 21:47