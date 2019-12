F1, Binotto strizza l'occhio a Hamilton e svela la nuova Ferrari

La stagione 2019 è già agli archivi. La Ferrari, nonostante qualche soddisfazione, non è riuscita a spodestare la Mercedes dal trono. Il pensiero è già alla prossima annata con l’obiettivo di fare decisamente meglio ed essere ancora più competitivi.

Mattia Binotto, team principal della Rossa, ha spiegato la strategia della scuderia per il 2020: “L’obbligo è di continuare a migliorare. Stiamo investendo sul nostro futuro a medio lungo temine“, le sue parole a Sky Sport.

“Se si guarda al passato chi ha avuto cicli vincenti li ha costruiti su vari anni, ma credo che come Ferrari abbiamo l’obbligo di guardare alla vittoria come nostro obiettivo. Se c’è una cosa che posso promettere intanto è l’impegno e magari di regalare più gioie come quelle di Monza”, ha proseguito lo stesso Mattia Binotto.

Novità anche sulla nuova monoposto: “Il colore sarà ancora rosso opaco. Abbiamo fatto questa scelta per un tema di peso e lo manterremo. Presenteremo la macchina molto presto, molto presto rispetto agli altri team: l’11 febbraio. Così presto perché abbiamo un programma intenso di prove”.

Ovviamente si è parlato anche dei piloti del presente e del futuro della Ferrari. Come noto, Charles Leclerc ha appena ufficializzato il rinnovo del suo contratto con la scuderia del Cavallino sino al 2024. Da capire quale sarà il futuro di Sebastian Vettel (scadenza contratto 2020).

“Sicuramente qualcosa capiterà l’anno prossimo. E’ un tema che ci porremo sicuramente in modo più serio a stagione iniziata. Come Ferrari abbiamo la fortuna che tanti piloti vorrebbero correre con noi e questa è una bella opportunità, perché abbiamo la possibilità di poter scegliere”, il commento di Mattia Binotto.

Inevitabile pensare a Lewis Hamilton come possibile sostituto di Sebastian Vettel: “Lewis è un pilota fantastico e il fatto che abbia espresso apprezzamenti per la nostra Scuderia ci rende orgogliosi”, la chiosa del team principal della Ferrari.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 09:40