F1, bordate dalla Red Bull contro la Ferrari: "Ormai superata"

Mancano 40 giorni ai primi test della Formula 1 a Barcellona, e oltre un mese al via del Gran Premio d'Australia che apre il Mondiale 2020, ma il clima nel circus è già incandescente. La Red Bull, la scuderia che più ha insinuato dubbi sulla regolarità del motore della Ferrari, è tornata a provocare la scuderia di Maranello in vista della prossima stagione, in cui il team austriaco punta al sorpasso sulle Rosse anche nella classifica dei costruttori, dopo quella piloti.

"La Red Bull è stata davanti alla Ferrari nell’ultimo terzo di stagione e loro non sembrano più avere il vantaggio che avevano prima, soprattutto dal punto di vista del motore", sono le parole ad Auto Bild del consigliere della Red Bull Helmut Marko, che non ritiene la Ferrari un vero pericolo nella lotta al titolo.

"Da parte nostra, invece, possiamo dire che la Honda non solo ha mantenuto le promesse, ma le ha ampiamente superate: la loro power unit è quasi alla pari di quella Mercedes, manca solo qualcosa in qualifica. Sono convinto, però, che si possa fare quel piccolo passo e quindi spetta a noi costruire una vettura fin dall’inizio che competerà per il titolo".

Marko quindi sostiene che nel 2020 la vera lotta sarà tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, con la Ferrari che farà da spettatrice: "Il nostro avversario sarà la Mercedes, e in particolare Lewis Hamilton".

"Devo ammettere che Lewis guida rasentando la perfezione ed è attualmente il miglior pilota come pacchetto, ma il nostro Max Verstappen ci sta arrivando".

SPORTAL.IT | 09-01-2020 12:57