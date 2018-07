F1, Bottas anche nel 2019 con Mercedes

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – Dopo Lewis Hamilton, anche Valtteri Bottas rinnova con la Mercedes. La scuderia tedesca di Formula Uno ha annunciato che il pilota finlandese ha prolungato il suo contratto anche per il prossimo anno, con un’opzione per il 2020. “La Mercedes-AMG Petronas Motorsport ha completato oggi la linea di partenza dei suoi piloti per la stagione 2019”, recita il comunicato, che sottolinea come “lo scorso anno, alla sua prima stagione col team, egli abbia ricoperto un ruolo fondamentale nella conquista del quarto titolo mondiale costruttori di fila”.

ANSA | 20-07-2018 10:15