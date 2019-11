F1, Bottas ha divorziato dalla moglie Emilia

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas ha annunciato di avere divorziato con la moglie Emilia, sposata tre anni fa. "Sfortunatamente devo comunicare la fine del mio matrimonio con Emilia: le nostre strade si separano a causa delle sfide della mia carriera e della situazione di vita. Crediamo sia meglio per entrambi e ci lasciamo da amici", il messaggio del finlandese sui social.

Emilia è una famosa nuotatrice in Finlandia: "La ringrazierò sempre per i sacrifici che ha fatto per me, il suo supporto in questi anni e le esperienze vissute insieme. Credo che rispetterete noi e il nostro desiderio di privacy al riguardo: questo è tutto quello che voglio dire sul mio divorzio".

SPORTAL.IT | 28-11-2019 13:58