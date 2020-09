F1, Bottas: "Se mi arrendo resto a casa"

Il divario in classifica da Lewis Hamilton non scoraggia Valtteri Bottas, che in vista del Gran Premio d’Italia punta a ridurre il gap dal compagno di squadra: “Mi piace la sfida e non vedo l’ora che arrivi la prossima sessione di qualifiche. Sento che il passo gara di quest’anno è migliore rispetto a qualsiasi anno precedente. Ho la sensazione di essere sempre in gara e questo mi permette di lottare”.

“Non ci resta che cercare di ottenere il più possibile nel turno di sabato pomeriggio. Se mi arrendo ora, preferisco restare a casa. Continuerò a spingere ed a cercare di ottenere il massimo”..

OMNISPORT | 04-09-2020 09:57